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"Stalno slušam bivše saigrače kako govore da žele da se Sitiju oduzmu trofeji, ali ne žele svoje medalje... Ja sam pohlepan, hoću svoju medalju", naveo je Skols na Instagramu, preneo je Skaj.

Nezavisna komisija utvrdila je da je Siti sa nekoliko komercijalnih partnera sklapao "fiktivne ugovore" u okviru šeme za prikrivanje tajnog finansiranja u iznosu većem od 830 miliona funti.

Liga je u utorak potvrdila da je Siti proglašen krivim po svim optužbama koje se odnose na kršenje finansijskih pravila u periodu od sezone 2009/2010 do 2017/2018, kao i po svim osim jedne optužbe koja se odnosi na nesaradnju u istrazi.

Klub je od početka negirao bilo kakvu krivicu i u petak se žalio na odluku komisije.

Etihad stadion Foto: Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia

Spekuliše se o kaznama za Mančester siti, a mnogi traže da se klubu oduzmu title ukoliko presuda bude potvrđena.

Pol Skols je bio deo ekipe Junajteda koja je čuvenom razlikom u golovima ostala bez titule u sezoni 2011/2012, kada je Siti osvojio titulu zahvaljujući golu Serhija Aguera u poslednjim trenucima utakmice protiv Kvins Park Rendžersa u poslednjem kolu.

Skolsov bivši saigrač Vejn Runi rekao je da ne bi bilo ispravno prihvatiti medalje koje bi bile oduzete Sitiju.