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Nova bura oko Kristijana Ronalda i reprezentacije Portugala!

Jedan od najboljih fudbalera svih vremena dodatno je podgrejao tenzije nakon što je na Instagramu lajkovao video u kojem ga je bivši reprezentativac Felipe Melo javno branio i kritikovao odnos saigrača i selektora Žorža Žezusa prema njemu.

1/4 Vidi galeriju Kristijano Ronaldo protiv Velsa Foto: HMB Media / Sipa USA / Profimedia, Luis Eiras / Zuma Press / Profimedia, Sports Press Photo / imago sportfotodienst / Profimedia

Ronaldo je prethodno neočekivano presedeo čitav meč protiv Norveške, koji je Portugal dobio 2:1, a potom je napustio reprezentativni kamp, čime je otvoreno pitanje njegove budućnosti u nacionalnom timu.

Situacija je dodatno eskalirala nakon pobede Portugala nad Danskom 4:2, kada se oglasio Felipe Melo i napravio poređenje sa odnosom koji reprezentativci Argentine imaju prema Lionelu Mesiju.

- Vidim grotesknu razliku u tome kako se saigrači ponašaju prema Kristijanu Ronaldu i kako igrači Argentine tretiraju Lionela Mesija. Niko nije na nivou koji ima Kristijano. Ne možeš dopustiti da najbolji igrač u istoriji ode na ovakav način, kao da se ništa nije dogodilo - poručio je Melo.

Ronaldo je potom lajkovao njegovu objavu, što je odmah privuklo ogromnu pažnju i dodatno raspirilo priče o sukobu unutar portugalske reprezentacije.

Saga tako dobija novu epizodu, a pitanje je kako će na Ronaldov potez reagovati selektor i njegovi saigrači.

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