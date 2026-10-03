Slušaj vest

Albanija je povela golom koji je Rej Manaj postigao u četvrtom minutu, a preokret je doneo dvostruki strelac Leo Valta, koji je postgao golove u 26. i 71. minutu.

Selekcija Albanije je od 22. minuta igrala sa desetoricom igrača, nakon što je Etrit Beriša dobio crveni karton.

Finska je prva na tabeli sa sedam bodova, a Albanija je druga sa šest.

Belorusija ima bod, a San Marino je bez bodova na poslednjem četvrtom mestu. Utakmicu trećeg kola te dve ekipe igraju kasnije u Budimpešti.

U sledećem kolu 6. oktobra Finska će igrati na gostujućem terenu protiv Belorusije, a Albanija će dočekati San Marino.

(Beta)

Ne propustiteFudbalSRBIJA IDE NA "ORANJE"! Orlovi odradili trening, pa krenuli na put! (FOTO)
Trening reprezentacije Srbije
Fudbal"VOLEO BIH DA JE 1. APRIL, PA DA MOGU DA VAM KAŽEM..." Edin Džeko raspametio Bosnu ovim rečima: Znaš kad osetiš neki pritisak u grudima...
Edin DŽeko u dresu reprezentacija BiH
FudbalKOMŠIJE NE PAMTE OVAKVU SRAMOTU! Selektor POBEGAO U SVLAČIONICU, legenda kipti od besa: "PONIŽENI SMO!"
Poljska - Rumunija
FudbalLIGA NACIJA: Remi Francuske i Italije, Belgija bolja od Turske
Francuska - Italija

00:28
Fudbaleri Crvene zvezde izašli na zagrevanje Izvor: Kurir