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Albanija je povela golom koji je Rej Manaj postigao u četvrtom minutu, a preokret je doneo dvostruki strelac Leo Valta, koji je postgao golove u 26. i 71. minutu.

Selekcija Albanije je od 22. minuta igrala sa desetoricom igrača, nakon što je Etrit Beriša dobio crveni karton.

Finska je prva na tabeli sa sedam bodova, a Albanija je druga sa šest.

Belorusija ima bod, a San Marino je bez bodova na poslednjem četvrtom mestu. Utakmicu trećeg kola te dve ekipe igraju kasnije u Budimpešti.

U sledećem kolu 6. oktobra Finska će igrati na gostujućem terenu protiv Belorusije, a Albanija će dočekati San Marino.

(Beta)