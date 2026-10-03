Fudbaleri Finske pobedili su u Helsinkiju Albaniju 2:1, u utakmici trećeg kola Lige nacija C u Grupi 1.
Fudbal
ALBANIJA DOŽIVELA FIJASKO U HELSINKIJU: Finska slavila posle neverovatnog preokreta
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Albanija je povela golom koji je Rej Manaj postigao u četvrtom minutu, a preokret je doneo dvostruki strelac Leo Valta, koji je postgao golove u 26. i 71. minutu.
Selekcija Albanije je od 22. minuta igrala sa desetoricom igrača, nakon što je Etrit Beriša dobio crveni karton.
Finska je prva na tabeli sa sedam bodova, a Albanija je druga sa šest.
Belorusija ima bod, a San Marino je bez bodova na poslednjem četvrtom mestu. Utakmicu trećeg kola te dve ekipe igraju kasnije u Budimpešti.
U sledećem kolu 6. oktobra Finska će igrati na gostujućem terenu protiv Belorusije, a Albanija će dočekati San Marino.
(Beta)
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