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Neverovatnu utakmicu odigrali su futsaleri Zvezde i Vojvodine u okviru trećeg kola Prve futsal lige Srbije, a beogradski crveno-beli su na kraju slavili sa 2:1 i to posle velike drame.

Prvo poluvreme proteklo je u inicijativi Zvezde, ali je golman Vojvodine, Dušan Vojvodić, branio i moguće i nemoguće, te se na odmor otišlo uz rezultat 0:0.

Na startu drugog dela, ista priča. Napadala je Zvezda, pretila je i Vojvodina iz opasnih kontri, a onda je Nikola Matijević topovskim udarcem otvorio bravu u golu Vojvodića za 1:0 u 24. minutu.

Nije se dugo čekalo na odgovor Vojvodine, Stefan Bosnić je dva minuta kasnije odličnim udarcem pogodio mrežu Nikole Josimovića za 1:1. A onda - drama!

Prvo je isključen futsaler Zvezde, Milorad Bojić, zbog drugog žutog kartona, a domaćin je uspeo da se odbrani sa igračem manje. Zvezda je čak mogla i do novog pogotka, ali je Vojvodinu spasio okvir gola.

Nije prošlo puno vremena, od kada se Zvezda odbranila sa igračem manje, a drugi žuti karton dobio je i kapiten Vojvodine Davor Popović. Crveno-beli su iskoristili brojčanu prednost i u poslednjem minutu preko Aleksandra Pavlovića dali gol za 2:1 i veliku pobedu!

1/3 Vidi galeriju Futsal Crvena zvezda - Vojvodina 2:1 Foto: KMF Crvena zvezda / Slobodan Sandić

Treba napomenuti i da je Vojvodini pri rezultatu 1:1 poništen gol zbog faula koji je dosuđen posle duela Bobara i golmana Josimovića, kao i prelepu atmosferu u Hali Sportova „Ranko Žeravica“ koja je bila odlično popunjena.

Zvezda je posle tri kola na maksimalnom učinku od devet bodova i prva je na tabeli prvoligaškog karavana, a u narednoj rundi gostovaće Smederevu, dok je Vojvodina četvrta sa četiri boda i dočekaće Vinter Sport u sledećem kolu.

U petak je odigran i meč između Novog Pazara i Partizana u kom su crno-beli slavili sa 2:1, takođe posle velike drame. Pavle Pešić doveo je crno-bele u vođstvo, izjednačio je Veroljub Vukadinović, a pobedu Partizanu doneo je Nemanja Subotić u samom finišu.

Bila je ovo prva pobeda za Partizan koji je u ovu sezonu ušao sa šampionskim ambicijama, te je to dokaz da se crno-beli polako bude. Pazarci su ostavili odličan utisak, ali će bodove morati da potraže u nekom od narednih rundi...

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