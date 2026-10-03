Slušaj vest

Konferencija za medije selektora Irske Heimira Halgrimsona prekinuta je u Srbiji nakon žestoke rasprave sa izraelskim novinarima. Izrael će kao domaćin u Bačkoj Topoli ugostiti Irsku u nedelju od 20.45, u okviru B divizije UEFA Lige nacija.

Problemi su nastali još pre nego što je selektor Irske dobio priliku da se obrati medijima. Jedan od izraelskih novinara optužio je irske fudbalere da su tokom prethodnog susreta njihove igrače nazivali "majmunima".

PR irske reprezentacije odmah je reagovao i odbacio tu tvrdnju kao potpuno netačnu. Usledila je rasprava između predstavnika dve strane, nakon čega je konferencija prekinuta.

Umesto uobičajene najave utakmice, susret pred novinarima tako je završen u veoma neprijatnoj atmosferi, a incident je privukao pažnju uoči duela Izraela i Irske.

Ne propustiteFudbalKAKAV DERBI?! STRAŠAN DERBI! Zvezda i Vojvodina odigrali meč za pamćenje! Golovi za TV špice, nestvarne odbrane, crveni kartoni i totalna drama!
163B8291.JPG
FudbalALBANIJA DOŽIVELA FIJASKO U HELSINKIJU: Finska slavila posle neverovatnog preokreta
Finska - Albanija, Liga nacija
FudbalRONALDO DOLIO ULJE NA VATRU! Njegov potez nakon haosa u reprezentaciji sve govori - puče nova bruka, a sve zbog lajka! (FOTO)
Kristijano Ronaldo
EvroligaPORUKA JE VIŠE NEGO JASNA! Donatas Motiejunas ponovo u Crvenoj zvezdi - pod hitno!
ZVEZDA-MONACO_50.JPG

BONUS VIDEO:

01:00
Navijači Zvezde oterali fudbalere Izvor: Kurir