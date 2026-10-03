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Konferencija za medije selektora Irske Heimira Halgrimsona prekinuta je u Srbiji nakon žestoke rasprave sa izraelskim novinarima. Izrael će kao domaćin u Bačkoj Topoli ugostiti Irsku u nedelju od 20.45, u okviru B divizije UEFA Lige nacija.

Problemi su nastali još pre nego što je selektor Irske dobio priliku da se obrati medijima. Jedan od izraelskih novinara optužio je irske fudbalere da su tokom prethodnog susreta njihove igrače nazivali "majmunima".

PR irske reprezentacije odmah je reagovao i odbacio tu tvrdnju kao potpuno netačnu. Usledila je rasprava između predstavnika dve strane, nakon čega je konferencija prekinuta.

Umesto uobičajene najave utakmice, susret pred novinarima tako je završen u veoma neprijatnoj atmosferi, a incident je privukao pažnju uoči duela Izraela i Irske.

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