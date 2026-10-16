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Jedanaest navijača banjalučkog Borca, uhapšenih nakon incidenta u centru Atine uoči utakmice protiv Panatinaikosa, trebalo bi u subotu da se pojavi pred sudom, gde će biti odlučeno o njihovom daljem statusu.

Ambasador Bosne i Hercegovine u Grčkoj Dragan Vuković potvrdio je za "RTRS" da je ročište prvobitno bilo zakazano za petak, ali je više puta odlagano.

Borac Banjaluka Foto: Screenshot, Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia

- Sutra je novo ročište. To su najnovije i zvanične informacije. Ne znamo još tačno vreme ročišta - izjavio je Vuković.

On je dodao da se ročište tokom dana stalno pomeralo, zbog čega je postupak odložen za subotu.

Očekuje se da nakon novog ročišta bude poznato više informacija o sudbini uhapšenih navijača, dok za sada nije poznato da li će biti pušteni na slobodu ili će im biti određen dalji pritvor.

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