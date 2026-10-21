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Pari Sen Žermen je u spektakularnom okršaju savladao Barselonu rezultatom 4:2, ali je velika evropska pobeda ostala u senci zabrinjavajućih scena na terenu.

Hviča Kvarachelija napustio je igru u velikim bolovima, a prve informacije iz Francuske izazvale su ozbiljnu zabrinutost u redovima aktuelnog prvaka Evrope.

1/4 Vidi galeriju Hviča Kvarachelija povreda na meču protiv Barselone Foto: CHRISTOPHE SAIDI / Sipa Press / Profimedia, Dave Winter / Shutterstock Editorial / Profimedia, DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia

Gruzijski reprezentativac povredio se u 59. minutu, posle duela sa fudbalerom Barselone Ćavijem Esparom. Uhvatio se za koleno i ostao da leži na travi, očigledno trpeći jake bolove. Situacija je bila toliko ozbiljna da nije mogao samostalno da se osloni na nogu, pa je uz pomoć članova medicinskog tima napustio teren.

Strah od najgoreg scenarija

Prema pisanju francuskih medija, postoji bojazan da je došlo do pucanja prednjih ukrštenih ligamenata kolena. Prvi testovi nakon utakmice navodno nisu doneli ohrabrujuće rezultate, ali je važno naglasiti da konačna dijagnoza još nije poznata.

Kvaracheliju očekuje magnetna rezonanca, koja bi trebalo da pokaže koliko je povreda ozbiljna. Tek nakon detaljnih pregleda biće jasnije da li ga čeka duža pauza i koliko će odsustvovati sa terena.

Ukoliko se najcrnje prognoze potvrde, gruzijski as mogao bi da propusti ostatak sezone. Povrede prednjih ukrštenih ligamenata često zahtevaju višemesečni oporavak, zbog čega bi takav scenario predstavljao ogroman udarac i za igrača i za Pari Sen Žermen.

Kvarachelija nije jedini koji je zabrinuo Parižane

Problemi sa povredama obeležili su čitavo veče na "Parku prinčeva". Usman Dembele morao je da napusti teren već u prvom poluvremenu zbog problema sa zadnjom ložom, dok je kapiten Markinjos takođe zatražio izmenu u nastavku utakmice.

Trener Luis Enrike nije krio razočaranje zbog zdravstvenih problema svojih igrača, uprkos velikom trijumfu nad katalonskim gigantom.

"Najgore je kada izgubite trojicu igrača. To je najlošija vest, ali takav je vrhunski fudbal", poručio je španski stručnjak nakon utakmice.

Barselona pala, ali Parižani nemaju mnogo razloga za slavlje

Na terenu je Pari Sen Žermen još jednom pokazao snagu. Parižani su poveli golom Dezirea Duea u 38. minutu, ali je Ćavi Espar izjednačio početkom drugog poluvremena.

Lukas Ernandez vratio je prednost domaćinu, da bi Lamin Jamal ponovo poravnao rezultat. Ipak, završnica je pripala francuskom timu: Vitinja je pogodio u 81, a Fabijan Ruiz u 86. minutu za konačnih 4:2.

Parižani su tako nastavili pobednički niz u Ligi šampiona, ali bi eventualni dugotrajan izostanak Kvarachelije mogao skupo da ih košta u nastavku sezone.

Sada sve oči u Parizu gledaju ka rezultatima pregleda. Oni će pokazati da li je reč o povredi koja će Gruzijca na duže odvojiti od terena...