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List "Tajms" uputio je javno izvinjenje predsedniku Međunarodne fudbalske federacije (FIFA) Đaniju Infantinu zbog pisanja o njegovoj navodnoj neprijavljenoj plati i vlasništvu nad nekretninama i kompanijama.

"Dana 13. oktobra 2026. godine objavili smo informaciju da je Đani Infantino primao 'drugu platu' od FIFA, koju FIFA nije obelodanila. Ovo je netačno. Nije bilo 'druge plate'", navodi se u objavi "Tajmsa" koju je prenela i FIFA u svom saopštenju.

"Propisi ne zahtevaju od FIFA da u svoj godišnji izveštaj uključi troškove i naknade koje je primio Infantino, jer se oni ne smatraju 'nadoknadom' prema švajcarskim zahtevima za izveštavanje", dodaje se u objavi lista.

1/6 Vidi galeriju Đani Infantino Foto: Jose Breton / AFP / Profimedia, Ian Robles / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Izvinjenje gospodinu Infantinu

"Tajms" je, takođe, naveo da "prihvata da Infantino nije kupio nekretninu u Majamiju po sumnjivo niskoj ceni i da ni on ni njegova porodica nisu pravni niti stvarni vlasnici kompanije 'Shadi LLC', niti imaju kontrolu nad tom kompanijom".

"Sa zadovoljstvom objavljujemo ove ispravke i upućujemo izvinjenje gospodinu Infantinu i FIFA zbog ovih grešaka", navodi se u objavi "Tajmsa".

FIFA je, nakon što je objavila izvinjenje "Tajmsa", apelovala na medije da postupaju odgovorno i da pažljivo proveravaju sve izvore kako bi se sprečilo "objavljivanje i dalje širenje lažnih i klevetničkih informacija".

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