Jedan od najvećih i najtrofejnijih klubova na svetu, Real iz Madrida šestog dana marta slavi svoj rođendan.

Prema istorijatu, klub je zvanično osnovan 1902. godine.

Međutim, ovaj datum je bio samo deo procesa.

Real osnivan na prelazu iz 19. u 20. vek

Pet godina ranije, 1897. godine u Madridu su akademci i studenti osnovali "Društvo Skaj fudbal" (La sosiedad), sa ciljem popularizacije fudbala. Među njima je bilo i nekoliko diplomaca Univerziteta u Kembridžu i Oksfordu.

No, idila je trajala svega tri godine. Sukob između članova doveo je do toga da 1900. godine neki od njih napusti klub i stvore "Novo fudbalsko društvo" (Nueva Sociedad de Football).

Godinu dana kasnije novi klub je preimenovan u Fudbalski klub Madrid, a zvanični datum osnivanja je 6. mart 1902. godine, kada je izabrano prvo rukovodstvo. Prvi predsednik kluba postao je Hulijan Palasios, koji je veliku pomoć imao u braći Padros, Huanu i Karlosu. Njih dvojica su takođe kasnije obavljali funkciju predsednika kluba.

Uvedena je članarina, dve pezete mesečno, a boja dresa je izabrana da bude bela u čast tih godina poznatog engleskog kluba Korintijan.

Real osvojio prvi trofej

Tri godine nakon osnivanja, 1905. godine, FK Madrid je osvojio prvi trofej, pobedivši Atletik Bilbao u finalu španskog kupa.

Klub je u prvim godinama po osnivanju igrao na nekoliko stadiona, a 1912. godine se preselio na Kampo de O'Donel stadion.

Današnje ime, Real, dobio je 1920. godine, nakon što je kralj Alfonso XIII dodelio klub titulu "kraljevski" (Real).

Španska fudbalska liga je osnovana 1929. godine. Real je u toj prvoj sezoni vodio od prvog do poslednjeg kola, kada je porazom od Atletik Bilbaa ostao na drugom mestu iza Barselone.

Prvu titulu u prvenstvu Španije Real je osvojio u sezoni 1931/32.

Turbulentna istorija Španje u 20. veku, uslovila je i sudbinu kluba. Dolaskom Druge španske republike 1931. godine, klub je izgubio titulu "Real" i kraljevsku krunu na grbu, pa je vraćeno ime Fudbalski klub Madrid sve do kraja Španskog građanskog rata 1939. godine.

Početak rivalstva sa Barselonom

Nešto starija Barselona nije bila veliki rival Realu u prvih 40 godina postojanja.

Tačnije, prelomni trenutak bilo je polufinale Kupa, koji je u čast generala Franka nosio ime Kup generalisima.

Barselona je slavila u prvoj utakmici 3:0 kao domaćin.

Usledilo je puno detalja koji su prouzrokovali mržnju koja traje do dana današnjeg.

Navijačima Barselone je zabranjeno putovanje u Madrid, što je bio prvi takav potez vlasti.

Fudbaleri Barselone su na dan revanša kamenovani od strane navijača Reala, u trenutku kada su iz hotela krenuli ka stadionu.

Tokom zagrevanja, navijači Reala su novčićima gađali fudbalere, a da niko zbog toga nije reagovao.

Real je brzo poveo sa 2:0, a posle trećeg gola je Barselona ostala sa igračem manje.

Do poluvremena Real je vodio sa 8:0, uz dva poništena gola zbog ofsajda.

U nastavku, Madriđani su postigli još tri gola, a Barselona jedan, pa je krajnji rezultat glasio 11:1.

I dok ova utakmica u Madridu i nije imala neko posebno značenje, sem ubedljivog trijumfa, u Barseloni je ona doživljena kao "tačka". Posle ove utakmice, Real je u Barseloni dobio identifikaciju kao tim diktature, a Barselona kao njena žrtva.

Nedugo zatim, predsednik Reala je postao proslavljeni Santijago Bernabeu. Pod njegovim predsedništvom, počela je izgradnja sadašnjeg stadiona. U početku nazvan "Stadion Fudbalskog kluba Real Madrid", kasnije je dobio ime po slavnom predsedniku.

Real se razvio u jedan od najdominantnijih klubova u istoriji Španije, Evrope i sveta.

I ne samo u fudbalu. U međuvremenu su osnivane razne sekcije u okviru Fudbalskog kluba, između ostalog košarkaška 1931. godine.

