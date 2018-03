(VIDEO) ZVEZDA PAMTI SVOJU PRVU ZVEZDU: Prošlo je deset godina bez Rajka Mitića

Na današnji dan pre 10 godina napustila nas je prva Zvezdina zvezda. Legenda, naš Rajko Mitić zauvek će živeti dok je Crvene zvezde. #fkcz #czv #crvenazvezdafk #rajkomitic

A post shared by FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) on Mar 29, 2018 at 11:47am PDT