SPARTAK DOBIO NOVOG TRENERA: Vladimir Gaćinović postavljen na mesto šefa struke Subotičana

Sportski direktor Ljubiša Dunđerski predstavio je novog šefa stručnog štaba po odlasku Aleksandra Veselinovića u Vojvodinu:

''Zahvalio bih se prvo Veselinoviću na svemu što je uradio za FK Spartak i da mu poželimn svu sreću u njegovom daljem radu i karijeri. Ekipu preuzima Vladimir Gaćinović koji je od prvog dana sa nama zna šta je strategija i cilj kluba. Tu je već godinu dana i logično je bilo da samo nastavi ono što je radio sa svojim saradnikom. Dobili smo trenera, Vladi želim svu sreću, klub maksimalno stoji uz njega i ima punu podršku. Njegov novi saradnik biće povratnik u klub Darko Sekulović, koji je četiri godine proveo u Spartaku što sa omladinskom ekipom što u prvom timu.''

Vladimir Gaćinović se zahvalio na podršci koju je dobio:

''Zahvaljujem se na lepim rečima sportskog direktora. Zahvalio bih se i svim strukturama u Upravi FK Spartak koji su mi ukazali veliko poverenje i čast da me promovišu u šefa stručnog štaba. Možda je ovaj period koji sam proveo u klubu uticao na to da donesu odluku da sam ja ta osoba od poverenja i da sam sposoban da samostalno vodim Spartak. Imamo veliku obavezu da to opravdam. Pred nama je plej of i sedam izuzetno zahtevnih utakmica u kojima nemožemo da kalkulišemo, već uz svaku da uđemo maksimalno skoncentrisani. Treba da podignemo određene segmente igre u kojima nismo bili maksimalni pogotovo u poslednje vreme. Igramo homogeno i dosta dobro, ali ja uvek težim tome da možemo i bolje. Počastvovan sam da sam dobio priliku da budem šef strulnog štaba i učiniću sve da Spartak bude još bolji.''

Novi pomoćnik biće Darko Sekulović:

''zahvalio bih se Upravi na ukazanom poverenju. U poslednjih pet godina, četiri ipo sam proveo u Spartaku i meni je ovo druga kuća. Potrudiću se da šefu budem na raspologanjnu 24 sata dnevno i da uz neki predan rad pomognem da se sve podigne na jedan veći nivo. Video sam puno pozitivnih stvari, izuzetno mi se sviđa atmosfera u ekipi među igračima i mislim da sam izabrao pravi momenat povratka u klub.''

Kurir sport/FK Spartak

Foto: FK Spartak

Kurir

Autor: Kurir