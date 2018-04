CRVENO-BELI STALI U ZAŠTITU BORJANOVE SUPRUGE: Zvezda žestoko udarila po Partizanovom novinaru

Novinar iz Humske 1 Željko Pantić u emisiji posle "večitog derbija", koji je Zvezda dobila rezultatom 2:1, imao insinuacije na račun Snežane Borjan, inače nekadašnje direktorke martketinga Partizana.

Zbog toga se Zvezda saopštenjem obratila javnosti.

"Poslovica kaže da ko gubi ima pravo da se ljuti. Ali nema pravo da se ponaša prostački i primitivno, van svih društvenih normi. A upravo takvo je ono što FK Partizan radi preko svoje emisije na društvenoj mreži Jutjub. Autor te emisije je u svojstvu standardnog mrzitelja i pljuvača najprizemnije vređao suprugu našeg golmana Milana Borjana", kaže se na početku saopštenja crveno-belih.

"Iako bi taj čovek trebalo da razume vrednost porodice i da se drži bar osnovnog pravila da se ničija porodica ne vređa i nipodaštava, on manirom poslednjeg uličara napada suprugu našeg golmana, nemajući u svojoj mržnji više ni jedan način da uvredi Zvezdu pa primenjuje ovaj", dodaje se u saopštenju i nastavlja:

"I to u trenutku kada je cela javnost osudila divljačke pretnje navijača Partizana upućene Snežani Borjan, on umesto da takve postupke osudi još sve to opravdava i raspiruje mržnju. U vremenu kada se cela javnost bori protiv nasilja nad ženama Partizan takvo nasilje javno podržava"!

"Pritom Partizanu smeta ponašanje naših navijača, a svoje opravdava i pritom preko zvanične emisije vređaju naše igrače i njihove porodice.

Crvena zvezda zato reaguje na ovaj način jer ćemo uvek čuvati i štititi porodice i supruge svih, a Partizan je preko pomenute emisije pokazao svoj obraz u klupskoj "centralnoj informativnoj emisiji" kako u duhu nekih davno prošlih vremena nazivaju program u kome propagiraju mržnju i nasilje nad ženama", zaključuje se u saopštenju.

