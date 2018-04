OPSADNO STANJE U LIVERPULU: Klop je imao važnu poruku za navijače pred polufinale sa Romom

Navijači Liverpula su autobus Mančester sitija, uoči prve utakmice četvrtfinala, gađali flašama i limenkama, a čak je i došlo do sukoba s policijom, čija su dva člana povređena.

Klop je rekao da ga je tada bilo "stid" i "sramota" zbog ponašanja navijača, ali ih upozorio da to ne ponove kada bude dolazio autobus s igračima Rome.

"Ovo je tako fantastičan fudbalski klub, izvanredna fudbalska porodica, poznata po fantastičnim atmosferama širom sveta... Tako da ne moramo bacati bilo šta na autobus. Molim da se pokaže poštovanje koje zaslužuju", rekao je Klop.

Evropska fudbalska unija (Uefa) pokrenula je disciplinski postupak protiv Liverpula nakon napada na timski autobus "građana".

Slučaj neće biti ispitan od strane disciplinskog tela Uefe do 31. maja, što je posle završetka Lige šampiona, a to znači da će sankcije biti primenjene sledeće sezone. Eventualno ponavljanje istog ili sličnog incidenta dovelo bi do jače kazne Uefe, a možda čak i "hitne sankcije" uoči revanš meča u Rimu.

"Stvarno mislim da možemo pokazati celom svetu kako su divni ljudi iz Liverpula, da predstavimo grad i duh kluba", rekao je Klop.

Atmosfera ispred, ali i na samom stadionu Enfild kao da je uticala na igrače Mančester sitija, koji su u prvoj utakmici izgubili sa 3:0.

"

Stvorili su najbolju atmosferu u fudbalu. Ne znam da li može bolje od one protiv Mančester sitija, ali hajde da pokušamo da napravimo još bolju atmosferu i da uživamo u njoj. Ja znam da će moji igrači pružiti sve na terenu da naprave sjajnu atmosferu. Ako ne možete da uživate u takvoj atmosferi, onda nešto nije u redu s vama", rekao je Klop.

