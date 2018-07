IZLET LALA U EGIPAT: Poraz Vojvodine od Piramidsa

U utakmici koja je odigrana bez prisustva gledalaca na stadionu “Borg el Arab”, strelci za domaćina bili su Ali Gabr u 15, Ribamar u 26. (p) i Saničanin u 60. (ag), dok je gol za Vošu postigao Mirkov u 23. minutu.

Ekipe su nastupile u sastavima:

Piramids: Mahdi (od 46. Dabur) – Gaber, Ali Gabr (od 46. Hapata), Bakri (od 46. Tousek), Abdelkader (od 30. Tavfek) – Fatni (od 46. Rezk), Donga (od 46. Lašin), Dabu (od 46. Naser), Keno – Farouk, Ribamar (od 46. Dani).

Vojvodina: Simić (od 92. Pilipović) – Lazarević (od 76. Mandić), Graovac, Saničanin (od 92. Jeličić), Huhumis (od 65. Devetak) – Mirkov – Gojkov, L. Zličić (od 35. Bjeloš), Nešković (od 82. Vladić), Subotić (od 61. Pantelić) – M. Zličić (od 82. Gajić).

Od samog početka utakmice, na terenu se odvijala ravnopravna borba uglavnom na sredini terena, ali su u 15. minutu domaćini uspeli da dođu do prednosti. Bakri je iz teške pozicije centrirao sa desne strane na drugu stativu, a tamo Ali Gabr dobro skočio i glavom poslao plasirani udarac u dalji ugao golmana Simića.

Na drugoj strani, Voša je mogla da uzvrati u 20. minutu, kada je Gojkov dobro prošao po desnoj strani, ušao u šesnaesterac i oštro šutirao iskosa, ali je golman Mahdi izbio loptu u korner. Ipak, što se nije desilo tada, desilo se tri minuta kasnije.

Graovac je sa svoje polovine poslao dubinski dijagonalan pas ka Subotiću, koji je u šesnaestercu proigrao Huhumisa, a on odlično uočio i dodao loptu do Mirkova, koji ju je udarcem sa sedam-osam metara poslao iza leđa golmana Mahdija.

Ipak, već u 26. minutu, dosuđen je penal za Piramids. Dabu je oduzeo loptu Lazaru Zličiću na oko 30 metara od gola Vojvodine i uputio pas ka Ribamaru, koji je u šesnaestercu pao posle duela sa Graovcem, što je glavni sudija meča okarakterisao kao najstrožu kaznu. Siguran izvođač penala bio je Ribamar, koji je tako doneo novo vođstvo domaćem timu.

Crveno-beli su mogli da izjednače u 41. minutu, kada je opet Gojkov dobro prošao po desnoj strani i centrirao, a Nešković uputio udarac glavom sa oko šest-sedam metara, ali je golman Mahdi uspeo da odbrani.

Početak drugog poluvremena bio je sličan početku prvom, pošto se opet igra odvijala uglavnom na sredini terena, da bi nakon 15 minuta nastavka domaćin ponovo došao do pogotka. Faruk je između nekoliko fudbalera Vojvodine odigrao pas na stranu do Kenoa, koji je plasiranim udarcem pogodio stativu. Lopta se potom odbila do Tavfika na desnoj strani, on je uputio oštar centaršut u peterac, a Saničanin je, u želji da izbije loptu, zatresao sopstvenu mrežu.

Vojvodina je mogla da smanji rezultat u 67. minutu, kada je Nešković sa polovine terena poslao idealan pas u prazan prostor za Gojkova, koji je bio brži od svog čuvara i izašao sam ispred Dabura, ali mu je čuvar mreže Piramidsa ipak ušao u šut i tako sprečio pogodak. Na drugoj strani, posle centaršuta sa desne strane u 79. minutu, opasan udarac glavom sa četiri metra uputio je Naser, ali je Simić odlično reagovao i izbio loptu u korner.

U poslednjih desetak minuta, fudbaleri Vojvodine pokušavali su da smanje rezultat i tako završetak meča učine neizvesnijim, ali prilika više nije bilo, pa je rezultat ostao nepromenjen.

(FK Vojvodina)

Kurir

Autor: Kurir