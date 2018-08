OGLASIO SE REAL: Modrić ne želi da ide!

"Ne postoji slučaj Modrić. Niti on želi da ode, niti Real Madrid želi da on ode. To je jedna medijska glupost. Još jedna u nizu", rekao je zvaničnik Reala za agenciju Hina, zamolivši da ostane neimenovan.

Italijanske novine Korijero delo Sera objavile su u sredu da je Modrićeva supruga Vanja ponudila Interu 32-godišnjeg veznog igrača i da su crno-plavi pokazali interes. Iste novine su navele i da se Modrićevi zastupnici Vlado Lemić i Predrag Mijatović nalaze u Milanu.

Novine AS, sa sedištem u Madridu, navode da je Lemić puštanjem vesti o navodnom interesu Intera pokušava da pritisne upravu Reala da Modriću poveća platu. Radio Kadena, pak, navodi da se Realu ne svidja navodni manevar Modrićevih menadžera.

Predsednik Reala Florentino Peres rekao je juče španskim medijima u Majamiju, gde se ekipa pripremala, da Modrić može da ode jedino ako neko uplati odštetu od 750 miliona evra.

Luka Modrić se u ponedeljak vraća s godišnjeg odmora u Madrid, baš kao i njegov reprezentativni saigrač Mateo Kovačić i francuski reprezentativac Rafael Varan. Oni su dobili dodatni odmor zbog igranja u finalu Svetskog prvenstva i propustili su američki deo priprema.

Priča o navodnom interesu Intera objavljena je dve nedelje nakon što je kapiten Hrvatske proglašen za najboljeg igrača Svetskog prvenstva u Rusiji. Pre Mundijala on je s Real Madridom treći put zaredom osvojio Ligu šampiona, a izabran je i u najbolji tim tog takmičenja za prošlu sezonu.

Luka Modrić je došao u Madrid u leto 2012. godine, a 2016. je potpisao ugovor do 2020. godine.

On je za Real do sada odigrao 257 utakmica upisavši 40 asistencija i 13 golova.

(Beta, Foto: Reuters)

Kurir

Autor: Kurir