TITOV BLISKI SARADNIK KONAČNO REŠIO MISTERIJU: Ovo je prava istina o TUĐMANU I PARTIZANU! A evo koja tajna služba je VODILA ZVEZDU

Odmah nakon rata jugoslovenski državni vrh želeo je da ima određenu kontrolu kretanja u sportu, a pre svega u masovnom sportu kao što je fudbal.

"Zbog toga je Partija preko svojih kadrova bila prisutna u vrhunskom fudbalu i velikim klubovima kao što su bili Dinamo, Hajduk, Partizan, Crvena zvezda, Sarajevo, Željezničar..."

Dakle, tajne službe bile su prisutne u velikim klubovima?

"Da, UDBA (Uprava državne bezbednosti, policija) u Crvenoj zvezdi, a KOS (Kontraobaveštajna služba, vojska) u Partizanu. Slično je bilo i u svim drugim republikama tadašnje Jugoslavije", rekao je Manolić.

U to vreme došlo je i do pojave tzv. crnih fondova?

"Da, dolazilo je do finansijskih malverzacija pri kupovini igrača, dolazilo je do nezdrave konkurencije i sukoba na toj liniji, otimanja igrača iz raznih klubova. Tako je Beara odveden iz Hajduka u Crvenu zvezdu. Najgore od svega bilo je što su u tome učestvovali politički kadrovi Saveza komunista Jugoslavije i kadrovi službi bezbednosti. Tako je u jednom trenutku došlo, po oceni političkog vrha Jugoslavije, do eskalacije sukoba tih kadrova unutar Crvene zvezde i Partizana, pa je politički vrh odlučio to da preseče. Tako je preko generala Gošnjaka Tito instalirao u Partizan generala Tuđmana, da sredi situaciju i onemogući dalje konfrontacije kadrova KOS-a i UDBE, jednih u Partizanu, a drugih u Crvenoj zvezdi. Tuđman je taj zadatak uspešno odradio što mu je bio veliki plus u budućoj vojnoj karijeri", rekao je Manolić.

Kurir sport/Večernji list

Foto: Filip Plavčić, Printscreen, Profimedia

Kurir

Autor: Kurir