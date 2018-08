MILIONER IZ BLATA: Duška Tošića su kao malog ostavili u sirotištu kako bi imao šta da jede, a danas ima sve! NEVEROVATNA ŽIVOTNA PRIČA jednog od najboljih fudbalera Srbije (FOTO)

Glamur, novac i gomile fanova... to je ono na šta verovatno prvo pomislite kada zamislite privatne živote naših i svetskih zvezda. Ali za neke je put do uspeha bio zaista trnovit. Takva je životna priča fudbalera Duška Tošića, supruga pop dive Jelene Karleuše.

Srpski reprezentativac je odrastao u malom selu Orlovat kod Zrenjanina, u kućici punoj ljubavi i s malo finansijskih sredstava za život. Duškovi roditelji toliko nisu imali da je otac Milorad zbog nemaštine morao da ga pošalje u Dom za nezbrinutu decu „Angelina Kojić Gina“, gde se školovao i ujedno trenirao sport, od kojeg je uspeo da zaradi milione.



- Moj Duško je bio nekoliko godina u internatu da bi se školovao i igrao fudbal, tamo je imao redovne obroke, što je za dete u razvoju veoma važno. Sad je veoma uspešan i mnogo smo ponosni na njega. Ostvario je svoj san. Živi u velikom gradu. Ja i moja supruga smo stari, živimo ovde jer nam je lepo. Priroda je oko nas, svež i čist vazduh. Ništa nam ne fali, a voleli bismo da nam unuke trče po dvorištu. Ne znate vi kako se Atina i Nika ovde lepo igraju. Ali, da ne pričam više, grdiće me supruga - ljubazno i pomalo šeretski priča Duškov otac Milorad ekipi Kurira koja je pre dva dana posetila rodno fudbalera kineskog Gvanžua.

Komšiluk proslavljenog fudbalera ima samo reči hvale za porodicu Tošić.



- Duško je zaista imao teško detinjstvo. Njegovi roditelji su bili siromašni, ali su pošteni i dobri ljudi. Pošto je želeo da trenira fudbal, otac ga je posle osnovne škole odveo u Zrenjanin i dao ga u dom da bi se školovao i ujedno igrao fudbal. Odlazak iz malog sela u grad za Duška je bilo ostvarenje sna. Znam da je roditeljima ljubio ruke kad god bi došao kući jer su mu ispunili želju i poslali ga u taj internat. Nije mario za to što je u njenu boravio s napuštenom decom jer je imao jasan cilj. Pa šta bi bilo od njega da je ostao u Orlovatu? Ništa! - priča meštanin koji je insistirao na anonimnosti.

On nam je ispričao da je Tošić umeo da se iskrade iz kuće i da po celu noć gleda fudbal kod komšije jer njegovi nisu imali televizor.



- Sećam se kako je Duško molio komšiju da kod njega gleda utakmice jer njegovi roditelji nisu imali televizor. Sedeo bi na krevetu, a lopta bi mu bila ispod noge. Dešavalo bi se i da zaspi uz televizor i da ga otac upola noći u naručju odnese kući. Duško vam je klasičan primer kako se iz blata može doći do vrha ako želiš da ostvariš cilj - objašnjava nam Duškov nekadašnji komšija.

''On i danas voli sa decom da dođe i igra se ovde po dvorištu. Poptpuno je renovirao i sredio kuću svojoj porodici i rado dolazi ovde i provodi vreme kada god je u mogućnosti. Stvarno smo ponosni na njega kao našeg komšiju i samo imamo reči hvale za našeg Duška.''

U Domu učenika srednjih škola „Angelina Kojić Gina“ ispričali su nam da je muž Jelene Karleuše jedan period svog detinjstva proveo kod njih.



- Tačno je da je Duško bio u našem domu. Pošto je živeo na selu, a želeo je da trenira fudbal, roditelji su ga upisali kod nas. Redovno je odlazio kući kod svojih i oni su dolazi da ga obilaze. Tada je naša ustanova imala deo za nezbrinutu decu, ali on je bio smešten u internatu. To je bilo davno, ali sećam se da je bio uporan i da je po ceo dan igrao fudbal na školskom terenu - ispričao nam je jedan od profesora u ovoj ustanovi.

S druge strane, zaposleni u ustanovi „Angelina Kojić Gina“ nisu želeli da govore o donacijama Duška Tošića, ali su nam otkrili da su ponosni na njega.

- Duško je bio dobro i skromno dete. Oduvek je hteo da trenira. On je kod nas bio tri godine, roditelji su ga stalno posećivali. Verujte mi, ako postoji dobar čovek, onda je to Duško. On je nada za sve ljude koji su ovde i slobodno mogu reći da je njegova sudbina kao u onom filmu „Milioner iz blata“ - rekao nam je jedan od zaposlenih u Domu za nezbrinutu decu.

Duškoje svoje prve fudbalske korake napravio u mlađimselekcijama Karaburme, a 2010. bio je na vrhuncu svoje karijere kada je potpisao za engleski klub Portsmaunta. Pre nekoliko dana Duško je iz Bešiktaša prešao u redove kineskog Gvanžuao za nešto više od 4 miliona evra, a klub iz Kine sa klupe predvodi srpski stručnjag Dragan Stojković Piksi.

Foto: Damir Dervišagić

