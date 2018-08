SRPSKI AJNTRAHT POBEDIO: Nastasić pocrveeneo Grujić debitovao za Hertu

Duel sa "vukovima" Nastasiću je bio prvi prvenstveni posle četiri i po meseca, budući da je finiš prošlog šampionata propustio zbog povrede, a ovoga puta mu je život zagorčao VAR. Posle neopreznog starta arbitar je u 65. minutu našem reprezentativcu pokazao žuti karton, ali je onda otišao da pogleda snimak, a zatim mu dodelio direktan crveni.



Odlično je započeo ligu "srpski" Ajntraht. Klub iz Frankfurta je odmah na konto stavio tri boda, i to na strani, pošto je sigurno savladao Frajburg - 2:0 (Miler 10, Haler 83). Mijat Gaćinović je nastupao do 88. minuta, Luka Jović je celu utakmicu presedeo na klupi, dok je Kostić, pozajmljeni fudbaler Hamburga, zaigrao od 69. Posle Štutgarta i HSV, to mu je treći bundesligaški tim, čije je boje branio.

Liverpulov pozajmljeni vezista Grujić je debitovao za Hertu, ali i u Bundesligi. Nije se mnogo naigrao, ušao je u 90, a bilo je pet minuta nadoknade, ali svakako je zadovoljan, jer mu je ekipa pobedila Nirnberg - 1:0 (Ibišević 27). Gosti su imali šansu da izjednače, međutim, Isak je u 84. promašio jedanaesterac.



Na štoperskoj poziciji u Verderu ceo susret je igrao Miloš Veljković, ali nije pomogao da mreža ostane mirna. U Bremenu, do remija je stigao Hanover - 1:1 (Gebre Selasije 85 - Vejdant 76). Novajlija, Fortuna iz Diseldorfa, nije se proslavila na startu pred svojim navijačima. Da joj pokvari ulazak u novo društvo potrudio se Augzburg - 1:2 (Raman 39 - Hintereger 57, Han 76).

Kurir sport

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir