ŠOK INTERVJU! KARLEUŠA OTKRILA ŠTA JE REKLA DUŠKU TOŠIĆU POSLE PRVOG SEKSA: JK bez dlake na jeziku progovorila i o njihovom braku, milionima, KRITIKAMA koje dobija od muža..

Pevačica Jelena Karleuša, je tokom jednog nedavnog intervju otvoreno pričala o svom mužu fudbaleru Dušku Tošiću, njihovom braku...

O njenoj izjavi kada je kritikovala srpskog selektora fudbalske reprezenta što za jednu utakmicu Duško nije uvršćen u reprezentaciju JK kaže:

"Kad sam rekla šta sam imala da kažem ne znam da li sam veći napad dobila od muža ili od medija. Toliko su me svi napali da sam odlučila da ne branim više muža i da ne pričam o fudbalu. Duško smatra da ja to ne treba da kažem."

foto: Printscreen Youtube

Ona je istakla da ljudi ne znaju pravu priču o Dušku Tošiću.

"On je neko ko je stvarno iz najteže moguće socijalne priče dodirnuo zvezde. On je odrastao u domu jer su njegovi roditelji bili mnogo siromašni. Rano je počeo da trenira fudbal u Proleteru iz Zrenjanina. To mu je bio beg iz doma. Sa 16 godina ga je kupio OFK Beograd. Naknadno sam saznala od njegovih drugara iz OFK Beograda da je ta sobica u kojoj je on živeo bila oblepljena mojim posterima. Na kraju balade, on je ženu sa postera oženio i napravio joj dvoje dece. To je divna dirljiva priča", ispričala je Karleuša u intervjuu za Face HD TV.

foto: Printscreen Youtube

Napominje da je njen suprug navikao da ima i pocepane patike i milione... ali da je u svemu tome on ostao isti.

O počecima njihove veze Karleuša kaže:

"On je bio jako uporan. Prvo sam zgrešila sa njim a onda sam na guglu proverila koliko ima godina. On je tad imao 21 i ja sam mu rekla - Dečko, sad ćeš ti morati da me oženiš, pošto ova bruka mora da se opravda. Šalu na stranu imala sam sreću da imam pored sebe dobrog i kvalitetnog čoveka koji mi se nije mešao i nije me sputavao u ovom mom ludilu - isterivanju pravde.

Samo se negde sklanjao s puta ali me je vadio kad god upadnem u žestoke probleme."

foto: Printscreen Youtube

Ističe kako Duško ume da joj kaže - Jelena sa tobom stalno neki problemi",

"A ja mu kažem - Pa takvu si me oženio, bilo bi dosadno da sam drugačija."

Kurir.rs/Priredio: P.L./Foto: Youtube

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir