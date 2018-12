ŠPANSKI MEDIJI BRUJE: Zidan ima jaku ponudu za posao trenera u Mančester junajtedu

Uprava Junajteda juče je otpustila trenera Žozea Morinja zbog loših rezultata, a danas je imenovala svog bivšeg igrača Ole Gunara Solšera za privremenog trenera do kraja sezone.

Junajted je zainteresovan za trenera Totenhema Maurisija Poketina, a list AS preneo je da je jedan od kandidata i Zidan, koji je prošlog leta otišao iz Real Madrida.

"Bivši trener Real Madrida Zinedin Zidan razmatra jaku ponudu Mančester junajteda da na Old Trafordu zameni Žozea Morinja. Francuski trener još razmatra predlog, a izvori bliski njemu naveli su da je njegov naredni korak da preuzme jedan klub iz Premijer lige. On želi da se vrati poslu od sezone 2019-2020, a ne odmah, kako je tražio čelnik Junajteda Ed Vudvord", naveo je AS.

Zidan je tokom boravka u Real Madridu predvodio klub do tri uzastopne titule u Ligi šampiona, a osvojio je i šampionsku titulu u Primeri.

kurir.rs / kurir sport

Kurir

Autor: Kurir