EKSKLUZIVNO! SUDBINA IH STALNO SPAJA, ALI UVEK SU LJUTI SUPARNICI! VRANJEŠ I TOŠIĆ 1 NA 1! Večiti rivali ratuju godinama, a sa Karleušom je eksplodiralo!!! (FOTO)

Naime, u istom periodu oba igrača bila su vezana ugovorom sa crveno-belima.

Međutim, Tošić je imao prednost u odnosu na Vranješa, pa je ovaj morao da ide na pozajmice! Tako nije došlo do toga da budu saigrači, ali su vrlo brzo su se našli na suprotnim stranama!

U mečevima turske lige tri puta su izlazili jedan drugom na crtu. Bilans je poražavajući po Ognjena pošto ga je Tošić u sva tri meča ubedljivo pobedio. Dva puta u dresu Genčlerbirligija i jednom kao fudbaler Bešiktaša.

NJIHOVI MEĐUSOBNI MEČEVI TOŠIĆ - VRANJEŠ 10:1!!! Genčlerbirligi (Tošić) - Elazig (Vranješ) 3:1 Gazijantep (Vranješ) - Bešiktaš (Tošić) 0:4 Gacijantep (Vranješ) - Genčlerbirligi (Tošić) 0:3

Osveta fudbalera iz Bosne i Hercegovine bila je surova - zaveo je Tošićevu suprugu Jelenu Karleušu!

Podsetimo, skandal o razvodu Jelene Karleuše i Duška Tošića prvi put je krenuo na Božić, a sve je počelo zbog poruka koje je razmenjivala sa bosanskim fudbalerom, koje je Duško navodno pronašao u telefonu. Pevačica je poruke, kako se pisalo, razmenjivala sa bosanskim fudbalerom pa joj je suprug zbog toga zaplenio mobilni telefon.

Ubrzo pošto je par demantovao navode o razvodu, internetom su krenule da kolaju sporne fotografije Jelene Karleuše, koja putem Fejstajma vodi vrele razgovore Ognjenom.

JK je istakla da je u pitanju fotošop i da iza šokantnog materijala ne stoji samo jedna osoba, pa dodala da će svi pravno odgovarati. Vranješ je, pak, istakao: "nit sam fan, nit paćenik nit psihopata kako ona želi da me predstavi, pre će to biti ona, i to sam spreman da dokažem da za sve sto kažem imam dokaze. Nisam nikoga nit jurio nit prisiljavao, sve je bilo dobrovoljno uz obostrano zadovoljstvo".

