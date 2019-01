DEKI ZAVRŠIO MISIJU U AUSTRALIJI: Stanković učio decu fudbalu, pa ide da bodri Đokovića protiv Nadala

Oko 200 mališana je tokom prethodne dve nedelje na najudaljenijem kontitentu u Melburnu, Brizbejnu i Sidneju bilo u prilici da se druži i fudbalsku veštinu stiče uz legendu srpskog i evropskog fudbala - Dejana Stankovića.

Nekadašnji as Crvene zvezde, rimskog Lacija i milanskog Intera nije krio oduševljenje onim što je doživeo u Australiji:

- Izuzetno sam zadovoljan, pre svega što sam na terenima u Melburnu, Brizbejnu i Sidneju video mnogo nasmejane dece koja vole fudbal. To je ono što je najvažnije. Ovo je naša prva turneja po Australiji, tek smo započeli priču sa kampom Deki5 van Srbije i za manje od tri meseca uspeli smo da u pomenuta tri grada sve organizujemo. Naišli smo na veliko gostoprimstvo naših ljudi u Australiji, na čemu im se zahvaljujem, a napravili smo i kontakte za organizaciju kampa u još nekim drugim gradovima - počeo je priču Stanković istakavši da postoji veliko interesovanje za organizaciju kampa i u Americi, pa će tim povodom uskoro putovati i preko Atlantika.

Naš nekadašnji reprezentativac koji je u dresu sa državnim grbom upisao čak 103 nastupa, ne krije da ga rad sa decom veoma ispunjava i da jedva čeka početak druge sezone kampa Deki5 koji će se ove godine održati na Zlatiboru i Kopaoniku:

- Iako do 21. jula kada je zakazan početak ima još dosta vremena, već sada mogu da kažem da je sve spremno. Očekujemo ovih dana dogovor sa tehničkim sponzorom kampa koji će omogućiti da deca treniraju u izuzetno kvalitetnoj opremi poznatog sportskog brenda. Kao i prošle godine obezbedićemo im vrhunske uslove za rad i učiniti sve da im boravak na kampu bude nezaboravan.

Boravak u Australiji u vreme trajanja prvog gren slema Stanković je iskoristio da bodri i gleda mečeve svog velikog prijatelja i najboljeg tensera sveta Novaka Đokovića.

- Čestitam Noletu plasman u sedmo finale Australijan opena. U nedelju stižem u Melburn i sa tribina ću za njega zdušno navijati i pružiti mu podršku u nameri da osvoji rekordnu sedmu titulu. Imao sam veliku sreću da je kamp Deki5 organizovan u vreme Australijan opena i da sam uživo mogao da gledam takvog šampiona i to na terenu gde je ispisao istoriju svetskog tenisa. Zaista mi je mnogo drago što je u finalu, on je istinski teniski as, jedan od najboljih sportista svih vremena i ima svu moju podršku - kratko je zastao Stanković i na kraju poručio:

- Moram da kažem da ovo što Novak radi je zaista neverovatno i ja mu se iskreno divim. Kada je prvi put dolazio do titule najboljeg tenisera sveta to je bio nekako logičan sled događaja i prirodan put u razvoju takvog talenta. Međutim, ovo što je on uspeo da uradi posle povrede i što se na ovakav način vratio na teniski tron i još jednom potvrdio vrhunsku klasu, e to mogu samo vrhunske atlete i veliki ljudi. Želim mu svu sreću u finalu sa Nadalom - zaključio je Stanković.

(Kurir.rs/Kurir sport, Foto: promo)

Kurir

Autor: Kurir