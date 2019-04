OVAKO BI VEČITI DERBI IZGLEDAO DA GA IGRAJU GLUMCI: Obožavamo ih, a evo ko je od legendi navijao za Zvezdu, a ko za Partizan! Predvode ih kapiteni Bata Živojinović i Zoran Radmilović (FOTO)

Rivalstvo koje vlada među dva fudbalska kluba navelo je Fejsbuk stranicu Gromade filmsek da sastavi timove Crvene zvezde i Partizana u kojima su glumci. Njih sa klupe predvode treneri, odnosno reditelji Slobodan Šijan i Emir Kusturica.

Glumcima su dodeljene uloge fudbalera, a rediteljima trenerska mesta, pa tako možemo videti kako bi zamišljeni trener Zvezde Slobodan Šijan ("Ko to tamo peva", "Maratonci", "Davitelj protiv davitelja") izveo postavu sa Batom Stojkovićem, Živojinovićem, Gagom Nikolićem, Glogovcem, Čkaljom, Ljubom Tadićem, dok bi sa druge strane "partizanovac" Emir Kusturica na raspolaganju imao Radmilovića, Miju Aleksića, Boru Todorovića, Acu Gavrića....



Kompletni sastavi izgledaju ovako:

Crvena zvezda: Severin Bijelić, Nikola Simić, Josif Tatić, Pavle Vuisić, Nebojša Glogovac, Ljuba Tadić, Danilo Bata Stojković, Miodrag Petrović Čkalja, Petar Kralj, Dragan Nikolić, Velimir Bata Živojinović (kapiten). Rezerve: Taško Načić, Branislav Ciga Jerinić, Ivan Bekjarev, Predrag Miki Manojlović, Vlasta Velisavljević. Trener: Slobodan Šijan

Partizan: Aleksandar Gavrić, Zoran Cvijanović, Lazar Ristovski, Petar Banićević, Dragan Bjelogrlić, Slobodan Aligrudić, Mihailo Janketić, Zoran Radmilović (kapiten), Bogdan Diklić, Mija Aleksić, Bora Todorović Rezerve: Branislav Lečić, Srđan Todorović, Rade Šerbedžija, Slobodan Boda Ninković, Nenad Jezdić. Trener: Emir Kusturica.

Taktika bi izgledala ovako:

Zvezda

Između stativa crveno-belih je verovatno najveći atleta na terenu Bijelić koji je u mladosti stvarno bio profi fudbalski golman, ali i vaterpolo golman, i to upravo Crvene zvezde, tako da je Šijanovo poverenje u njega van svake sumnje, a ni Beara ga se ne bi postideo.

Ispred Severina je pravi štoperski bedem koji čini "alko"-tandem višeg nivoa čak od onog Arsenalovog Toni Adams - Martin Kion, jedino je after-meč lokacija izmeštena iz paba u kafanu, a često nazdrave za idola Trifona Ivanova. Lopta može da prođe pored Tatića i Vuisića, igrač i flaša ne. Po odbrambenim stranama univerzalci Simić i Glogovac, pouzdani u defanzivi, korisni u napadu, pravi moderni bekovi, velika pomoć Kralju i Čkalji koji takođe jurišaju uz aut-linije i šalju upotrebljive lopte u šesnaest.

Dva Zvezdina spoljna vezna fudbalera umeju da uđu u sredinu i naprave konfuziju protivniku, naročito Petrović koji je majstor da "štosem" potpuno izbaci rivala, a posle fudbalske planira i karijeru komentatora. Glavni kvalitet ekipe sa "Rajka" leži u izrazito kreativnom veznom redu, Stojković i Tadić su poput Ćavija i Inijeste poslednji put pogrešno dodali jedan drugom u petlićima, a Bata kao glavni organizator igre je mozak svakog napada i ne postoji šansa za gol koja je stvorena bez da on učestvuje u distribuciji.

U napadu imamo polutku Dragana Nikolića i starog kova devetku Živojinovića. Nikolićeva lucidnost, "ševa", magija u nogama su otprilike najveće majstorstvo koje se može videti, jedino je problem što je igrač za sebe i često ume da postupi van taktike i ne osvrćući se na saigrače, kako u fudbalu tako i u automobilizmu. On i Bata Ž. znaju se još iz čuburskih dana kada su i razvili hemiju na terenu, ali i u mladosti često je bio psovan od strane Živojinovića zbog nedodavanja, sada ume da se desi da ga ganja šmajserom po svlačionici ako mu ne dobaci u čistoj situaciji. "Životinja" je iskusan golgeter, u vazdušnim duelima ni nemačka avijacija mu ne može ništa.

Problem u timu je bila kapitenska traka, da li otići jednom ili drugom Bati. Čak su i njih dvojica ušli u svađu, obojica pokušavajući da je stave oko ruke ovom drugom. Na kraju je komandant Živojinović preuzeo odgovornost koju to obeležje nosi, ali je obećao pivo zameniku.

Partizan

Odgovor na Zvezdinog glumačkog Bearu je Partizanov glumački Šoškić, gorostasni i naočiti Aleksandar Gavrić, siguran na golu poput Širera u džepu Tariba Vesta, obično kasni na trening zbog grupe obožavateljki "AcaGavra_Brkovi-FanClub" koje mu ne daju da izađe iz automobila dok se svakoj ne potpiše ispod bretele.

Kusturica se odlučio da po uzoru na S. Gojdžu Eriksona i njegovo uparivanje Kouta i Neste slično uradi sa Ristovskim i Banićevićem u odbrani, gde prvi igra grubo i prljavim startovima na ivici kartona i preloma noge protivniku odrađuje posao, dok je drugi živa elegencija i majstor čitanja igre, takođe iznošenja lopte iz opasne zone. Partizan ima par mladih i hitronogih bekova koji su velika prednost u napadu, naročito "Brzi" Cvijanović, jedini problem nastaje kada ostave previše prostora pozadi.

Srećom za crno-bele tu je "Kajzer" Aligrudić, velika uzdanica tima na zadnjem veznom, ponekad na liberu, čvrst, hladan i neprolazan. Pored njega za mnoge najslabija karika tima Janketa, ali statistika govori da je on na svakom meču igrač sa najviše pretrčanih kilometara, ima ga svuda po terenu i poput osice ume da bude napast za protivnike. Kada je potreban vezista sa boljom vizijom i kvalitetom za kreaciju igre, tada ga Kusta menja sa Lečićem, čime se stvara i dodatni posao za prebukiranog Aligrudu, ali napad ima opciju više. Zatim dolazimo do alfe i omege tima, poslovođe, kapitena i čoveka od koga zavisi kompletna organizacija akcija Partizana, to je Radmilović. Kada je inspirisan nema leka za njegove pasove i improvizaciju, kada ga iznerviraju saigrači samo drekne "terajte se svi u pičku materinu" i počne da dodaje prvom do sebe.

Napad tima iz Humske se zasniva na Krojfovoj i Barseloninoj taktici bez izraženog napadača, već po stranama deluju Diklić i Aleksić, dok je Todorović "lažna devetka". Vihorni Diklić je imao problema sa bubrezima, ali se oporavio, izvinio za svoj oporavak i spreman je da opet dovodi do ludila protivničke bekove, dok Aleksić ume da uđe u šesnaesterac i napravi karambol vešto izbegavajući defanzivce kao nekad udarce u bokserskim danima. Borina snalažljivost je ključ uspeha u napadu i u njegovom varanju tromih Zvezdinih centarhalfova Partizan vidi najveće šanse za gol.

Valja istaknuti da je Šijan prevejani lisac za domaća prvenstva, dok je Kusturica stručnjak sa izuzetno uspešnom karijerom na evropskoj sceni. Takođe, crno-beli imaju jakog aduta u sportskom direktoru Dušanu Kovačeviću.

