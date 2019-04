MOHAMED SALAH, MAJKA ZMAJEVA I JIRGEN KLOP: Evo šta se to desilo pa celo Ostrvo bruji o ovim likovima! (FOTO)

Ostrvljani svakako nisu propustili priliku da veliku pažnju posvete ovom trojcu koji, a razlog za to su drštvene mreže.

Naime, Salah i popularna 'majka zmajeva' prisustvovali su svečanosti jendog američkog magazina u Njujorku pod nazivom "100 najuticajnijih ljudi u svetu". Tom prilikom, slavni Egipćanin se fotografisao sa lepom Emilijom Klark i nije krio oduševljenje što je imao priliku da je upozna.

Zbog svega toga propustio je jedan trening, a na konferenciji za medije trener Liverpula Jirgen Klop je upitan o 'ovom slučaju'.

"Video sam neke fotografije i izgledao je fantastično u odelu. Vau! Upoznao je mnogo slavnih ljudi. Gospođica Targarjen, ha? I ona je bila tamo. Da me je pozvao možda bih mu se i pridružio", rekao je Klop u šaljivom tonu, pa nastavio.

mohamed salah ima veliki uticaj foto: AP

"Bilo je to sve jako zanimljivo, ali sada je on tu. Jako sam ponosan, jer ljudi u fudbalu su često na televiziji i u novinama, a većina nas nažalost ne govori baš pametne stvari. Bitno je da u svetu imaš ljude poput Moa. To ne bi njemu trebalo biti prvi posao, očito, ali bitno je da on ima svoje mišljenje i da ga pokazuje" rekao je Klop.

Salah svakako ima veliki uticaj van terena, ali i na samom terenu. U 47 utakmica u svim takmičenjima ove sezone postigao je 23 gola i asistirao 12 puta.

