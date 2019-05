OD TOG MOMENTA ŽIVOT MU SE PRETVORIO U PAKAO! Navijač kog je Nejmar udario otvorio ŽIVI U STRAHU od PRETNJI koje dobija! (VIDEO)

Ovaj navijač je dobacivao fudbalerima Pari Sen Žermena dok su izlazili da prime medalje za drugo mesto. Nejmar nije mogao da istrpi njegove prozivke, izgubio je kontrolu i udario ga rukom po licu.

Neymar punches a fan after PSG lose to Rennes. What a disgrace. pic.twitter.com/lHNF94GNrt — Phil (@oleexcellence) April 28, 2019

Dotični Nelson odlučio je da se oglasi u medijima:

"Da odgovorim svima koji tvrde da ovom pričom želim da dođem do novca. Ni novčića nisam tražio. Da sam to hteo mogao sam to da uradim. Ljudi su na društvenim mrežama počeli da širimo moju adresu, to ide predaleko. Volim život, volim izlaske, a nisam izašao iz kuće sedam dana. Izađem, ali ne sam. Prete mi konstantno", rekao je navijač.

Francuz žali zbog svega što se dogodilo.

"Naravno da žalim zbog izgovorenog, li to nisu bile provokacije. Navijači se zabavljaju, tako dolazi do tih stvari. Samo želim da se izvinim. Zamislite da sam ja udario njega? Šta bi se meni dogodilo? Želim da hodam ulicom bez straha".

