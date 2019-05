ZBOG SRPSKOG TERORA NAD ALBANCIMA NISAM HTEO DA IDEM U CRVENU ZVEZDU! Ispovest bivšeg fudalera Partizana i Dinama iz Zagreba: Psovali su mi majku, zvali me ustašom, teroristom... (VIDEO)

Fudbaler rodom iz Prizrena nosio je dres Partizana u sezoni 1983/1984, ali je nakon te sezone rešio da karijeru nastavi u klubu koji se borio za opstanak.

"Svi su mi tada govorili da sam lud, jer Partizan je bio sila, s Vukotićem, Manceom, Čavom Dimitrijevićem, a ja sam iz takvog kluba otišao u Prištinu da se borim za opstanak. Ali zainatio sam se i uspeo", kaže Šalja za "Index".

Nakon odlične sezone u Prištini, klubovi tadašnje "velike četvorke" bili su zainteresovani za Šalju.

"Želeo me je Hajduk, koji se uzdao u to što dosta ljudi u mom rodnom Prizrenu navija za taj klub. Ante Žaja, prvi operativac Hajduka, pokušavao je, ali nije uspio. Partizan je takođe bio u igri, ali meni se, nakon što sam napravio nemoguće i posle samo jedne godine tamo kao klinac se vratio na Kosovo, nikako nije vraćalo u taj klub. Zvezda nije dolazila u obzir kada sam '88. odlazio iz Prištine, jer nije bilo šanse da u vreme eskalacije srpskog terora nad albanskim stanovništvom na Kosovu odem u klub čiji su navijači velikosrbi. U obzir je dolazio samo Dinamo", ističe Šalja.

On ističe da su uvrede koje je dobijao od srpskih navijača na utakmicama bile jezive.

"Uvrede koje sam slušao od navijača, ali i igrača srpskih klubova, ne mogu ni da se zamisle. Koliko su mi puta psovali majku šiptarsku, zvali me ustašom, iridentom, teroristom... Zvezdina Marakana tresla se od zvižduka kada bi spiker došao do mog imena i svaki put kada bih primio loptu. Ali uvrede se samo čuju, gde su krvnički udarci koje sam dobijao iz istih razloga? Nikad neću zaboraviti kako me je Zvezdin mesar Drizić krvnički pokosio za crveni karton, a za to nije dobio ni opomenu", tvrdi Šalja i dodaje:

"Jasno, možete da zamislite kako je sudiji bilo u takvom okruženju. Isto je bilo i u Nišu, Novom Sadu... "Ubij Šiptara'', neprestano su urlali svi na stadionu. Ja sam im odgovarao tako što sam se kao životinja borio za Dinamo, na udarce odgovarao istom merom i golove za pobede slavio znakom pobede, s visoko podignuta dva prsta i penjući se na ogradu tribine BBB-a."

Šalja je rođen 1964. godine u Prizrenu. Igrao je za liriju Partizan, Prištinu, Dinamo, Ren, Štutgart, Fortunu, Laipcig i Manhajm.

