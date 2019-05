ŠOK! Bivši kapiten reprezentacije Srbije odlučio da igra za tzv. Kosovo!

Selektor mlade reprezentacije tzv. Kosova, Zgijim Sojeva, istakao je da će mu Zekaj biti na raspolaganju već na narednom okupljanju, tačnije pred mečeve sa Andorom i Turskom u kvalifikacijama za EP.

"FIFA je tražila od FS Srbije da dozvoli Zekaju da igra za Kosovo. Ukoliko srpski Savez ne odogovori pozitivno do kraja sedmice, Zekaj automatski stiče pravo da igra za Kosovo", rekao je Sojeva.

foto: Printskrin / You Tube

Na zvaničnom tviteru FS Kosova objavljeno je da "FS Srbije odbija da pusti Zekaja i da je zato pod pritiskom FIFA“, ali da se u Prištini nadaju da će se 19-godišnji vezista pojaviti na narednom okupljanju."

Podsetimo, u intervjuu za Kurir Zekaj je krajem 2018. godine rekao da ga ljudi iz FSS ne žele u reprezentaciji i da je zbog toga prinuđen da promeni dres nacionalnog tima.

Imam poziv i Kosova, tražili su da igram za njih. Igraću za one koji me više žele. Hteo bih da nastavim tamo gde sam stao u mlađim reprezentativnim kategorijama, ali ako me ne žele, tu ne mogu ništa da učinim. Igrao bih za Srbiju, tu sam rođen, odrastao, prošao sve reprezentativne selekcije...Pa, ako me država gde sam rođen, Srbija, ne bude htela, onda ću razmisliti o igranju za reprezentaciju koja me želi, rekao je Zekaj.

Arton Zekaj ima 19 godina i trenutno nastupa za francuski Lil.

Kurir sport/Mozzart sport

Kurir