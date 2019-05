DRAGI 15-GODIŠNJI BANE, NIKADA NEĆEŠ DATI SRCE ZVEZDI ILI PARTIZANU! Branislav Ivanović napisao EMOTIVNO PISMO sebi kao dečaku i otkrio izuzetno zanimljive detalje iz karijere!

Ivanović se u pismu obraća malom Banetu i otkriva mu sta ga sve očekuje u budućnosti. Iskusni srpski fudbaler tako otkriva brojne zanimljive detalje iz svoje izuzetno bogate fudbalske karijere.

"Dragi 15-godišnji Bane", počeo je Ivanović...



"Sreda je nešto pre 22 časa, što znači da su završena prva poluvremena u utakmicama Lige šampiona. Koji će biti rezultat, saznaćeš sutra. na kraju krajeva, moraš da ideš u krevet. Ujutru je škola, zatim trening, pa fudbal u dvorištu. Bez tvojih golova tamo ne mogu, ti si glavni napadač. Usput, nećeš zauvek biti napadač.

Tvoja veština će biti veoma korisna uskoro. Bićete pozvani da trenirate sa prvim timom Srema. Da, to je tim za koji je tvoj otac igrao. Ovo će biti tvoje prvo iskustvo. Sa 18 godina ćeš debitovati u profesionalnom fudbalu i taj meč ćeš pamtiti celog života", napisao je Ivanović.

Zatim se osvrnuo na odlazak u Beograd...

"A onda Beograd! Nisi mogao da odlučiš za koga ćeš da navijaš: Crvenu zvezdu ili Partizan! Nikada nećeš dati srce nekom od ovih timova. Nećeš nositi dres Zvezde, za kojoj je tvoj tata bolestan, niti ćeš igrati za Partizan koji vole tvoji prijatelji. Tvoja karijera će biti drugačija. Igraćeš za OFK Beograd, a zatim ideš u Rusiju."

Bane ističe koliko mu je Slavoljub Muslin pomogao u karijeri:

"Slavoljub Muslin će te pozvati u Lokomotivu. Taj čovek će ti pomoći u svemu, pobrinuće se da imaš najlepše uspomene na moskovski tim. Sa Muslinom u Rusiji nećeš dugo raditi. Ali ćete se ponovo sresti u nacionalnom timu. Da, znam da ne sanjaš da obučeš dres reprezentacije svoje zemlje, ali ako ne prestaneš da radiš možeš da ostaviš pečat u nacionalnom timu."

Reprezentacija...

"Sećaš li se Mijatovićevog het-trika u pobedi protiv Mađara od 7:1? Da li se sećaš koliko si bio uznemiren kada nije postigao gol iz penala na SP? Iskusićeš sve te emocije, samo ne ispred ekrana, već na fudbalskom terenu. Ići ćeš na teren sa Dejanom Stankovićem i Savom Miloševićem koje sada gledaš sa divljenjem." piše Ivanović.

Čelsi...

"Između Lokomotive i Zenita dobro ćeš se provesti u Čelsiju. Prelepo u svakom smislu. Gledao si kako Andrej Ševčenko gazi u Milanu, a uskoro ćeš biti prijatelj sa njim. Ne, ovo nije fikcija. Ševa će ti pomoći u svemu u Čelsiju. Neverovatan je osećaj kad upoznaš svog idola i on postane za tebe više nego prijatelj. Bez njega ne bi uspeo u Čelsiju.

Šta misliš o ovajanju Lige Evrope? Kup UEFA će to uskoro postati. Da, osvojićerš to takmičenje. Zahvaljujući tvom golu Čelsi će osvojiti trofej i bićeš najbolji igrač utakmice. I godinu dana ranije, slavićeš u Ligi šampiona. Pre polufinala sa Barselonom nećeš biti upozoren da ćeš propustiti finale zbog narednog žutog kartona..."

O Žozeu Murinju...

"Ovo je Žoze Murinjo. Za pet godina sa Portom će osvojiti Liu šampiona, a onda će biti trener u Čelsiju. Svi će ga zvati Specijalni, ali za tebe on će uvek biti Savršen. Govoriće da si životinja spremna za borbu sa ogromnim srcem. Ne zvuči lepo? Ali kad čuješ to od jednog od najboljih trenera u istoriji fudbala, osetićeš samo ponos. Žoze će imati posebno mesto u tvojoj karijeri i tvom životu", napisao je između ostalog Bane.

