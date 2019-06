BLOG UŽIVO: Liverpul - Totenhem (21.00), MOŽE BITI SAMO JEDAN! Mnogo poznatih u Madridu!

Stepi za Stadionsku groznicu: "Klop treci put nikada ne gresi, 2:1 za Liverpul". #klopp #jurgenklopp #liverpool #tottenham #championsleague @championsleague @liverpoolfc @spursofficial #livtot #stepanovic

A post shared by Nebojša Petrović (@nebojsa_petrovic_10) on Jun 1, 2019 at 6:28am PDT