DELIJE UPUTILE OTVORENO PISMO NAVIJAČIMA CRVENE ZVEZDE Poštujmo Radnik, Lučane, Čuku, kao što poštujemo Liverpul! Da nas bude 20.000 na svakoj utakmici sledeće sezone!

Delije, Zvezdaši,

Pre početka nove sezone i izazova koji čekaju naš klub u borbi za ono što svi želimo, a to je da se na terenu borimo protiv najboljih u Evropi i pobedimo ih, odlučili smo da se i mi suočimo sa našim najvećim izazovom: da budemo bolji od nas samih!

Prošle sezone smo postavili standarde u navijačkom svetu: u revanš utakmici za plasman u Ligu šampiona bilo nas je više od domaćina, hukom krcate Marakane smo oduvali budućeg evropskog šampiona, bilo nas je na gostovanjima na kojima nam je bilo zabranjeno da prisustvujemo...

Ali nas nije bilo na utakmicama na kojima nam je dozvoljeno da budemo, a koje nas vode u to društvo rezervisano samo za one najbogatije i najbolje! Nije nas bilo na utakmicama protiv klubova za koje smo sada mi ti bogataši, nismo dočekali domaće sportske rivale, kao što su stranci dočekali nas! Kako da očekujemo da nas poštuju ti klubovi koji su trenutno mnogo jači i mnogo bogatiji od nas, kada mi ne poštujemo ni naše domaće klubove, pa čak ni sopstveni klub?!

Isti klub igra i pobeđuje i Liverpul i Radnik, iste boje dresova se muče i gube od PSŽ-a i od Čuke, isti grb se bori i izbori nerešeno protiv Napolija i Lučana! Ako hoćemo da nas najveći i najbogatiji klubovi današnjice poštuju, kao i njihovi navijači, onda mi moramo da poštujemo sebe, naš klub, ali i naše protivnike u domaćoj ligi koji sanjaju da nas pobede! Ako hoćemo da naši igrači na terenu pokažu isti žar i borbu i protiv jačih i protiv slabijih rivala i uvek budu najbolja verzija crveno-belog tima, onda i mi na tribinama moramo da ih ispratimo: i brojem i energijom!

„Oduvek su naši navijači tražili da nam klub ponudi nešto da bi ljudi došli na stadion. Dolazi vreme u kome će ljudi biti glavni pokretači i sportskog i poslovnog uspeha kluba, kako bi klub mogao da ostvari svoj pun potencijal. Prilazak ljudi klubu, poziv na učlanjivanje i kupovinu sezonskih karata više neće biti zadatak koji marketing dobija od uprave kluba, već domaći zadatak svih Zvezdaša koji prepoznaju tu važnost. To nije mobilizacija u kojoj se borimo protiv neprijatelja, to je maraton u kome se trkamo sa nama samima, to je maraton koji se u vremenu prenosi sa generacije na generaciju, to je maraton u kome ne možemo da pobedimo, već samo možemo da budemo bolji od nas samih.“

Naša najbolja verzija u prošloj sezoni je bila na proslavi 30. titule, na proslavi našeg 30. rođendana. U toj utakmici je oslikana cela prošla sezona. Sunčan i svečan, nasmejan i srećan početak, kiša koja počinje da pada, kojoj prkosimo, grad koji ne prestaje, mi ne posustajemo, hladnoća koja ubija volju, a kojoj se ne damo... I kad je voda zamenila vazduh zastave nisu prestajale da se vijore, baklje nisu prestajale da gore, pesme nisu prestajale da se ore! Na kraju, ostalo nas je manje nego na početku, ali su ostali samo najjači, najverniji, najodaniji, najuporniji, koji, iako pokisli, nisu dozvolili da im bilo ko ili bilo šta upropasti slavlje u njihovoj kući!



I zbog toga, u novu sezonu hoćemo da uđemo sa stavom da hoćemo i možemo još bolje od toga, da hoćemo i možemo još brojnije od toga! Hajde da za nama povučemo sve pokisle, razočarane, nezainteresovane i uspavane navijače, hajde da im pokažemo da sa nama može da se ostvari sve što se poželi! Hajde da za sledeću proslave titule ne bude besplatnog ulaza, hajde da kada neki Zvezdaš prolaznik pita na blagajni da li ima mesta, dobije odgovor:

IMA...

...ALI SU ZAUZETA!

20 000 SEZONSKIH KARATA!

