BEN HOĆE DA CRVENO-BELI OPET BUDU HEROJI: Pamtiću Salcburg dok sam živ! Zvezda veća od Olimpijakosa (VIDEO)

Aleksandar Radonić - iz Austrije

El Fardu Ben prošle godine doneo je u Salcburgu sa dva gola Crvenoj zvezdi Ligu šampiona. Time se upisao u istoriju kluba koji je 1991. godine bio prvak Evrope.

Momak sa Komorskih ostrva otkrio je da je Crvena zvezda najznačajniji klub u njegovoj karijeri, te da bi voleo da se snimi dokumentarni film o utakmici u Salcburgu koji bi se zvao "77 sekundi" aludirajući na razmak između dva gola u tom meču.

Razgovor sa Benom uvek budi sećanje na utakmicu protiv Salcburga, nebesku režiju i njegova dva gola koji su Crvenoj zvezdi doneli Ligu šampiona.

- Tu noć protiv Salcburga nikada neću moći da zaboravim. Posle 0:2, dali smo dva gola i postali heroji. Svi ćemo to pamtiti dok smo živi - kazao je Ben, a na opasku da li bi voleo da se snimi dokumentarni film "77 sekundi" nasmejao se i rekao:

- Bilo bi to lepo, svidelo bi se navijačima. Sećam se vrištanja i navijanja te noći, kada je sudija odsvirao kraj.

Poslovično Ben je oprezan kada je u pitanju nova sezona i prva zvanična utakmica protiv Suduve u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

- Zvezda danas ima drugačiji tim, nego prošle sezone. Videćemo već protiv Suduve da li smo bolji, ili ne. Sada je rano da to kažemo. Najvažnije je da budemo spremni za mečeve u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Cilj je da opet uđemo u neku od grupa.

Ben je spreman da se podredi Crvenoj zvezdi i igri koju je zamislio trener Vladan Milojević.

- Za mene je najvažniji tim i uspeh tima. Ako me trener stavi da igram levog beka, ja ću to i da igram. Dolazak Marka Marina meni je olakšao poziciju, jer sam sada bliže golu.

Tamnoputi napadač veoma poštuje svoj klub.

- Crvena zvezda je najznačajniji klub u mojoj karijeri, veći od Olimpijakosa jer ima bogatiju istoriju i osvojen Kup šampiona. Zvezda je najveći klub na Balkanu i svakako najveći u kojem sam imao prilike da igram.

Na kraju prošle sezone Ben nije bio na svom nivou. Smatra da Ramazanski post nije uticao na njegove igre.

- Igrali smo mnogo utakmica u prethodnoj sezoni i to je uticalo na pad moje forme. Imao sam određenih problema tokom sezone, jer nije lako igrati 60 mečeva u godini. Stigao nas je i umor. Postio sam, ali to radim svake godine. Profesionalac sam i post je za mene nešto uobičajeno, nešto na šta sam navikao.

Prošle zime Ben je imao ponudu iz Saudijske Arabije, ovog leta iz Turske.

- Kao što sam rekao treneru Milojeviću, sigurno ostajem u Zvezdi do kraja kvalifikacija za Ligu šampiona. Ako dođe neka dobra ponuda za mene i klub sešćemo za sto i razgovarati.

Milojević je trener koga bije glas da bi se odrekao bilo kog drugog igrača, sem Bena.

- Ha, ha, ha... Ako se odreknemo svih igrača, kako ćemo ući u Ligu šampiona. Skoro četiri godine se znam sa Milojevićem. Volim ga i poštujem, kao i on mene. Drago mi je ako tako misli, jer svakom igraču prija da ga trener voli.

Ben je od prvog dana po dolasku u Srbiju isticao da mu prija život u Beogradu.

- Beograd je lep grad! Nisam ranije mislio da je ovde tako lepo, ali moja porodica, supruga i deca su zavoleli ovaj grad.

Ben će ostati upamćen kao jedan od najboljih stranaca u novijoj istoriji Crvene zvezde, ali i kao fudbaler sa pozitivnim stavom.

- Bio sam srećan kada sam došao u Srbiju i odmah sam bio nasmejan. Znam da je ovo veliki klub i stigao sam kako bih osvojio veliki broj trofeja sa Zvezdom i da bih igrao u Ligi šampiona. Nije lako igrati ovde jer su velika očekivanja, svaki meč se traži pobeda, ali to je zadivljujuće i posebno. Posle fudbalske karijere mogu da dođem ovde u Srbiju i znam da će me ljudi pamititi.

Ben je Crvenu zvezdu promovisao i na rodnim Komorskim ostrvima.

- To je sjajna priča. Ljudi na Komorskim Ostrvima pričaju o Zvezdi i sada u Africi znaju za moj klub. Dao sam mnogo golova, ušli smo u Ligu šampiona... Kad god odem kući ponesem dosta Zvezdine opreme. Tamo se nose crveno-beli dresovi i redovno gledaju naše utakmice. Pre mene, niko nije znao za Beograd, ali sada svi znaju i svi žele dres od mene.

Povezao ih Salcburg:

Nedostaje mi Degenek

Junak iz Salcburgu bio je i Miloš Degenek. Asistent kod prvog i zajednički strelac sa Benom drugog gola.

- Degenek i ja smo bliski, on je baš dobar momak. Želim mu svu sreću. Čujemo se preko društvenih mreža i smejemo se zajedno. Znam da nije hteo da ode iz Zvezde, ali to je život, to je fudbal. Ako ikada bude poželeo da se vrati u Zvezdu i Srbiju, ja ću biti prvi koji će ga ohrabriti da se vrati. Znam koliko mu je uznačio ulazak u Ligu šampiona i period u Zvezdi jer je Srbin.