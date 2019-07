SAVO MILOŠEVIĆ DO DETALJA O STANJU U PARTIZANU: O Sadiku, Sumi, atmosferi u ekipi, transferima… (KURIR TV)

Od specijalnog izvešatača Kurira iz Slovenije - Nemanje Ilića

Savo je najpre pričao o Umaru Sadiku, najnovijem pojačanju crno-belih.

- Na tome smo radili dobrih mesec i po dana. Tako da mogu da kažem da sam jako zadovoljan, jer smo uspeli to da privedemo kraju, jer znate kakva je situacija kod nas po pitanju špiceva. Jedna jako dobra vest za mene i klub.

- Vrlo je sličan profil igrača Rikardu, s tim što je razlika u godinama. Možda nema to iskustvo koje ima Rikardo, ali ima veći potencijal, što je verujem, dobra investicija za Partizan. Verujemo da bismo mogli kasnije i da ga prodamo. Apsolutno se uklapa u ljudske kvalitete koje tražimo. Jako je nezahvalno tražiti igrače preko videa. Zadovoljan sam Sadikom, jer ima sve osobine koje sam ja hteo da ima špic. U planu je prodaja Rikarda i njega smo morali da dovedemo. Pre svega sam tražio visokog igrača u napadu, da vam ne objašnjavam razloge. Sve ono što nam je bilo neophodno, verujem da Umar to može.

O transferu Rikarda Gomeša:

- Videćemo... Rekao sam da je prelazni rok uveliko kod nas počeo zbog pripremnog perioda, ali u Evropi i istočnim zemljama to nije slučaj i tu imamo problem. On je veliki profesionalac, juče mi je tražio dodatni rad pre puta u Sloveniju. Fenomenalan je momak i igrač, zgrešio bih dušu kada bih rekao bilo šta drugačije.

Nova pojačanja?

- U pitanju su dani, zaista. Krajnji rok je 10. jul i utakmica protiv Bordoa, do tada moramo da dovedemo još dva ili tri igrača, jer im je potrebna adaptacija za početak sezone 20. jula u Superligi i 25. u Ligi Evrope. To je cilj koji smo zacrtali i mi u stručnom štabu i u rukovostvu – rekao je Milošević i otkrio da će biti u pitanju stranci.

Odlasci?

- Ista je situacija kao kod Rikarda. Znam da ste vi nestrpljivi, verujte da jesu i ljudi u klubu, ali ja nisam. Prošao sam mnogo prelaznih rokova, u karijeri promenio devet klubova i ove situacije vrlo dobro poznajem. Nikada se nije desilo da je sve išlo po planu, uvek se nešto produžilo, tako da morate da budete spremni na te stvari. Vremenski je teško sve uklopiti. Klubu jeste neophodan novac, i rekao sam da može da ide bilo ko za koga ćemo dobiti novac koji će nam obezbediti mir. Ali su i ljudi u klubu svesni da ne možemo prodavati igrače tri dana pred utakmicu. Koja nam je, uzgred, možda i najvažnija u sezoni.

Da li je ekipa mirna ili se osećaju posledice nemira među igračima zbog teške finansijske situacije u klubu?

- Uvek imate malog nezadovoljstva, ali ono se zaista ne oseća u radu na treninzima. Rekao sam vam da ćemo u prvih 15-20 dana raditi isključivo na fizičkoj snazi, prethodni treninzi su bili veoma jaki, i utakmice koje smo igrali smo praktično ’trenirali’. Imali su i dodatan rad posle tih utakmica, jednostavno, moram da budem zadovoljan njima. Oni su grupa momaka koji uvek daju svoj maksimum, a ovo su sve prateći problemi sa kojima oni žive već duži vremenski period, a ja sam tu ’samo’ tri meseca. Oni su više na to navikli.

Na kojoj poziciji vidi Sumu?

- Moram da se složim sa njim u ovoj situaciji, ja ga zaista vidim na poziciji iza špica. Zbog njegove fizionomije, stila igre i profila igrača kakav jeste. Eventualno kao ofanzivni zadnji vezni igrač, ali obzirom na njegovu defanzivu i taktičku disciplinu, to ne dolazi u obzir (smeh). Ume da bude jako opasan ako mu donesete loptu u opasnu zonu. Često sam čuo kritike na njegov račun da treba da mu se donese lopta. A kome ćete da je donesete? Bitno je da imaju kvalitet da reše, a takvim igračima morate da donesete loptu u opasnu zonu. Tek tada možete da očekujete od njih ekstra kvalitet koji poseduju.

Suma je u poslednjoj sezoni ugovora sa Partizanom. Da li će sada više da grize da se dalje prodao ili ne?

- Imao sam par razgovora sa njim, i ja sam mu upravo to objasnio. Nadam se da će on uspeti to da shvati, a i da ćemo svi mi imati koristi od toga. Od onoga što sam imao prilike da vidim, a i kažu mi ljudi koji su u klubu duže od mene, on nikada do sada nije ovako trenirao. O njemu za sada mogu da kažem samo reči hvale. Ali, dolaze utakmice i to je jedino merilo, jedna stvar je trening, a ono što date na terenu je jedino što može da se meri.

O novajlijama: Dingi, Vujačiću, Pešukiću...

- U granicama onoga što smo očekivali. Rekao sam i juče igračima na sastanku, ni na jedan način nisam vrednovao kvalitet igre u prve dve utakmice, niti me je to zanimalo. Njihovo ponašanje je fenomenalno, profesionalci su, brzo su se uklopili, rade maksimalno i to mi je najbitnije, a za sve ostalo – polako.

Usledilo je i pitanje o novom kapitenu Partizana posle odlaska Saše Ilića.

- To će biti naravno Stojković, a njegov zamenik će biti Lola Smiljanić. To je hijerarhija koja postoji u klubu već duže vreme i na koju trener ne može da utiče, - rekao je Milošević i kratko prokomentarisao novi sistem u Superligi Srbije.

- Čuo sam da je modifikovan, ali ja ga ne razume najbolje. Ne slažem se sa njim. Ne znam što se igra uopšte plej-of ako nema polovljenja bodova, onaj sistem pre je bar ima logike, ovaj danas nemam nikakve logike - zaključio je Milošević.

Partizan danas očekuje prva provera na pripremama u Sloveniji. Protivnik je slovenačka ekipa Beltinci, a meč je na programu od 18 časova.

