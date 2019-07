SPREMA SE SPEKTAKL NA MARAKANI: Zvezda priredila osveženje za navijače i pozvala na Radnički! (FOTO)

Na nekoliko mesta u gradu, tačnije kod Narodne skupštine i kod Ušća, družili smo se sa našim navijačima i ovog toplog popodneva im poklonili vodu za osveženje i kartu za utakmicu sa Radničkim, koja je na programu u subotu od 20 sati na stadionu "Rajko Mitić".



Crveno-beli marketing tim postarao se da svi zvezdaši dođu do svoje karte i da uživaju u subotnjem derbiju kola. Navijači su sa oduševljenjem prihvatili ovo lepo iznenađenje i rekli da očekuju uzbudljiv meč i pobedu naše Zvezde.



Za one koji se nisu susreli sa našim ekipom i dobili kartu ulaznice su u prodaji danas do 18 sati, kao i sutra od 10 časova do početka meča.



Takođe, na dan utakmice sa Radničkim u prodaji će biti i sezonske karte. Servis za članstvo radiće po nešto izmenjenom vremenu, tačnije od 15 do 20 časova.



Vidimo se na Marakani!

