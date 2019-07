MLADE KOŠARKAŠICE OTPUTOVALE NA EP Selektor Miloš Pavlović: Četvrtfinale prvi cilj!

Izabranice selektora Miloša Pavlovića igraće u grupi "A" sa selekcijama Letonije, Španije i Portugalije.

Iza našeg mladog tima je nešto više od mesec dana pripremnog perioda u kome je odigrano sedam kontrolnih utakmica kako bi se dostigla optimalna forma za šampionat u Češkoj.

– Generalno možemo da budemo zadovoljni urađenim, svaka od devojaka je radila krajnje pošteno, maksimalno na svakom treningu. Verujem da smo fizički kao i taktičko-tehnički napredovali u proteklom periodu. Imali smo i problema sa povredama zbog kojih ni na jednoj od sedam kontrolnih utakmicu tokom priprema nismo odigrali u sastavu koji će igrati u Češkoj. Sada se sve zaboravlja, idemo na šampionat da jednostavno damo sve od sebe i prikažemo se u najboljem mogućem svetlu – jasan je selektor Pavlović.

Glavnu proveru naš mladi tim imao je na turniru u španskom Ferolu, gde je pored domaće selekcije odmerio snage još sa Rusijom i Francuskom, predendentima za najsjajnija odličja na Evropskom prvenstvu:

– Istina je da smo pretrpeli sva tri poraza, ali bilo je i dobrih momenata. Veoma loša bila je samo prva utakmica sa Francuskom na koju smo stigli posle iscrpljujućeg puta i dramatičnih dešavanja na beogradskom aerodromu. Protiv Španije je bila utakmica na jednu loptu, protiv Rusije smo vodili sa 14 poena razlike. Ono što je bilo uočljivo da nam nedostaje rutina u duelima sa najjačim ekipama i na tome smo najviše radili u finišu pripremnog perioda.

Što se tiče ciljeva na šampionatu u Češkoj selektor Pavlović je veoma jasan:

– Verujem da možemo do četvrtfinala, a do tog cilja najpre treba u grupnoj fazi osvojiti jedno od prva dva mesta kako bi dobili što lakšeg rivala na startu nokaut faze. Španija je favorit, jer će biti pojačana sa nekoliko igračica sa Svetskog prvenstva do 19 godina, ali neće biti lako ni protiv Letonije i Portugalije. Obe selekcije su fizički jače od nas i svakako nas očekuje velika borba. Za sve to smo se naporno spremali i nadam se da ova

generacija ni ovoga puta neće iznveriti očekivanja – zaključio je Miloš Pavlović selektor U20 selekcije Srbije.

Srbiju će na Evropskom prvenstvu u Češkoj predstavljati sledećih 12 košarkašica: Ivana Katanić, Tijana Jelić, Nevena Dimitrijević, Marta Vulović, Marijana Zukanović, Teodora Turudić, Katarina Jakovljević, Maša Janković, Marina Stojić, Sofija Olić, Mina Đorđević i Nevena Naumčev.

Pored selektora Miloša Pavlovića, Stručni štab čine Vesna Despotović (pomoćni trener), Bojan Ivanović (pomoćni trener), Nikola Maljković (kondicioni trener), Marko Đurković (fizioterapeut), Momčilo Jakovljević (lekar) i Katarina Tomić (tim menadžer).

GRUPA "A"

3. avgust: Srbija – Letonija (18)

4. avgust: Srbija – Španija (13)

5. avgust: Srbija – Portugalija (15:45)

