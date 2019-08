CRNO-BELI PREGRMELI TURSKU I DOŠLI NA KORAK DO GRUPNE FAZE LE: Što ne može niko – može PARTIZAN

Dramom do cilja... Samo mi možemo da primimo gol u 7. minutu i da preživimo, poručio je Nemanja Miletić i najavio veliku borbu s Norvežanima za plasman u LE.

Nije to bila igra koja će se pamtiti, ali važno je ono na kraju! A to je prolaz u plej-of za grupnu fazu Lige Evrope. Na putu do nje Partizanu se nalazi Molde, lider norveškog šampionata i tim koji je već izbacio jedan srpski klub.

Skandinavci su protiv Čukaričkog bili favoriti, ali to neće biti slučaj u dvomeču sa Partizanom! Crno-beli se pitaju i, ako budu na svom nivou, nema sumnje da će obezbediti još evropskih mečeva.

Igra protiv Malatije, u porazu 1:0, nije šablon po kojem tim Save Miloševića treba da igra u nastavku sezone. Toga su svesni u i Humskoj.

- Ušli smo bojažljivo u utakmicu. To nismo smeli da dozvolimo. Samo mi možemo da primimo gol u 7. minutu i da preživimo. Imali smo neke šanse, mislim da nas je bog nagradio i, kad se sve sabere i oduzme, mislim da smo zasluženo prošli - glasilo je viđenje utakmice Nemanje Miletića.

Nije bio plan da se čuva prednost iz Beograda (3:1).

- Meni je u glavi bilo da moramo da postignemo gol koji bi nas odveo dalje, kad se već to nije desilo, onda smo izdržali muški do kraja. Pokazali smo da smo tim, a epilog toga je plasman u plej-of kvalifikacije - poručio je Miletić.

Biće vremena za priču u narednom rivalu na evrosceni.

- Prvo Rad, pa ćemo onda o Moldeu. Ima još sedam dana do te utakmice, važno nam je da se u ligi vratimo na pobednički kolosek - jasan je defanzivac Partizana i reprezentacije Srbije.

Grupna faza CRNO-BELI U TREĆEM ŠEŠIRU! Ukoliko eliminišu Molde, crno-beli će biti u trećem šeširu na žrebu za grupnu fazu Lige Evrope. Ove sezone će drugo po jačini evropsko takmičenje biti izuzetno zanimljivo. Pogled na ekipe koje su direktno u LE to garantuje. U prvom šeširu se nalaze Mančester junajted, Roma, Arsenal, Sevilja, Lacio....

Uzbudljiv revanš SREĆNI MOLDE, ARIS STAO NADOMAK ČUDA! Izuzetno zanimljivu utakmici odigrali su Aris i Molde u Solunu. Norvežani su imali u 90 minuta prednost od 3:0 iz prvog meča. Aris je golovima Matilea, Delizisisa i Diginjija došao do produžetaka, ali više od toga nije mogao. Predstavnik Norveške je u 105. minutu, zahvaljujući Boliju, došao do gola koji ih je doveo na megdan Partizanu.

Da vidimo imaju li dvojake aršine DA LI ĆE UEFA KAZNITI TURKE I ZAŠTO NEĆE? foto: FK Partizan Vladimir Stojković je samo zahvaljujući pukoj sreći izbegao flašu u glavu! Fudbaleri Partizana gađani su svim i svačim prilikom ulaska u tunel. Na stadionu su bile isticane političke poruke vezane za Otomansko carstvo i tursku vladavinu nad Srbima. Da li je ovo dovoljno da UEFA kazni turski klub? Verovatno - ne. Da su slučajno ovako nešto radili navijači Partizana, verovatno bi Humska bila zaključana na bar pet utakmica. Ovako će se po ko zna koji put videti dvojaki aršini ljudi iz UEFA. Partizan će naredne dve utakmice u Evropi igrati pred praznim tribinama zbog kazne koju su crno-beli dobili posle prvog meča sa Malatijom. Potpuno nelogična globa šokirala je sve u Humskoj jer je atmosfera na pomenutom meču bila više nego korektna. Navodno rasističko vređanje Donalda deo je navijačkog folklora na relaciji Crvena zvezda - Partizan, koje je sve samo ne rasizam. Crno-beli su juče podneli žalbu i veruju da će kazna biti bar prepolovljena. Kurir sport/Miloš Bjelinić/Foto: FK Partizan

Kurir