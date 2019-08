KOSANOVIĆ: Ne očekujte neke velike promene u Radničkom!

"Svaka prva utakmica nosi sa sobom neku posebnost, a tako će biti i sada. Debitujem na klupi Radničkog i igramo protiv jednog kluba koji ima veoma mlad, perspektivan i razigran sastav, koji je u dosadašnjem delu prvenstva pokazao da se na njega ozbiljno mora računati u borbi za gornji deo tabele. Neće nam biti lako. Tri dana sam ovde, radimo naporno i polako se upoznajem sa ekipom. Ne očekujte neke velike promene, jer je ovo zaista kratak period da bih ja sada pravio neka drastična tumbanja u sastavu, ali iako nećemo mnogo menjati moraćemo da pokažemo neke naznake puta kojim treba da idemo u nastavku sezone. Spartak je brza ekipa i moramo biti ozbiljni i koncentrisani svih 90 minuta ako želimo da ostvarimo željeni rezultat", rekao je Kosanović na konferenciji za novinare.

Radnički će u nedelju u Nišu igrati protiv subotičkog Spartaka u šestom kolu Super lige Srbije.

Kosanović će moći da računa na sve igrače, osim na povređenog Riotu Nomu.

"U ovom sastavu nema mnogo balansa i moraćemo puno da radimo kako bismo ga uspostavili, pa možda i da reagujemo na tržištu u finišu prelaznog roka. Imamo dosta sličnih igrača - četvoricu dobrih napadača, štoperi su nam podjednakog kvaliteta, imamo četvoricu odličnih krilnih igrača, trojicu ofanzivnih veznih fudbalera istih karakteristika, ali nemamo zadnje vezne, pa je do sada tu poziciju pokrivao jedan od štopera i to je problem koji mora pod hitno da se reši. Da sam došao ovde samo nedelju dana ranije Ostojić, Ndiaje i Kostić bi bili ovde sa mnom, ali nažalost nisam. Smatram da ćemo sa jednim ili dvojicom novih igrača napraviti ono što želimo. Ljudi moraju da shvate da ovo nije Radnički iz prošle sezone i da ćemo morati da uložimo mnogo truda kako bi ponovo došli na taj nivo. Ali, i pored svega mi imamo ozbiljan kvalitet u nekim delovima terena i to ćemo pokušati da materijalizujemo već u nedelju. Mislim da ćemo u narednih desetak dana doć i to tog neophodnog balansa i onda ćemo moći da pričamo kako da igramo i šta da očekujete od Radničkog", kazao je Kosanović.

Utakmica Radnički - Spartak će se igrati u nedelju od 18.30 na stadionu Čair u Nišu.

Beta

Kurir