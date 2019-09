MODRIĆ NE ZNA ZAŠTO JE RAKITIĆ OTKAZAO NASTUP ZA HRVATSKU: Ne mogu da uđem u njegovu glavu! Ne mislim da je atmosfera u timu loša

Iako Hrvatsku očekuje izuzetno važna utakmica protiv Slovačke u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2020. na poslednjoj konferenciji za novinare u Trnavi nisu se mogla izbeći i neka druga pitanja.

Novinare je zanimalo mišljenje Modrića o otkazu Ivana Rakitića, te nedavnoj izjavi Dejana Lovrena da atmosfera u reprezentaciji nije kao pre.

"Nisam razgovarao s Rakitićem. Ne bih želeo da ulazim u njegove razloge i ne želim da to previše komentarišem uoči ovako važne utakmice. Kada se sve završi, možda će biti prilika za priču, ali sada je najvažnija koncentracija na ovu utakmicu", rekao je Modrić, prenosi Hina.

Novinari su upitali Modrića i da li je on nekada razmišljao o oproštaju od dresa reprezentacije.

"Teško mi je da uđem u nečiju glavu i kažem zašto dolaze te dileme. Svi znate da sam ja imao teških trenutaka u reprezentaciji i oko nje, ali uvek sam s velikom guštom dolazio i nikada nisam razmišljao o odustajanju", rekao je on.

"Dok mogu da pomognem, dok selektor misli da sam potreban, ja sam tu. Nije floskula, ali najveća mi je čast igrati za reprezentaciju", dodao je kapiten Hrvatske.

On je prokomentarisao i Lovrenovu izjavu da atmosfera u nacionalnom timu nije onakva kakva je bila u Rusiji.

"Možda je to Dejanovo razmišljanje, svako razmišlja na svoj način i ima pravo na svoje mišljenje. Mislim da je dobra atmosfera, a to se pokazalo protiv Velsa. Na toj utakmici smo pokazali zajedništvo, htenje i kvalitet, a to je put kojim trebamo ići i sutra. Svi želimo da odigramo veliku utakmicu, a pobeda bi bila fenomenalna. Verujem da uz pravi pristup možemo ostvariti dobar rezultat", rekao je Modrić.

On je svestan da je pred njegovom ekipom težak zadatak.

"Slovačka je dobra ekipa. Kompaktni su i čvrsti, vole da igraju. Prva zvezda je Hamšik, ali imaju još nekoliko nezgodnih igrača kao što je Lobotka s kojim se susrećem u Španiji", rekao je Modrić.

Utakmica Slovačka - Hrvatska na programu je sutra. Hrvatska je trenutno treća u grupi sa šest bodova, koliko ima i Slovačka. Prva ja Madjarska sa devet bodova.

(Beta, Foto: EPA/Morell)

Kurir