MILOJEVIĆU PAO KAMEN SA SRCA: Skinuli smo okove posle poraza od Partizana! Čemu pritisak? Kao da je tragedija! Palim sveću i za te zlonamerne ljude

"Pobedili smo velikog, ogromnog protivnika. Prisustvovali smo izuzetnoj utakmici. Videli ste jako dobru igru. Ima nekoliko elemenata koji su bilji ključni. Nismo počeli kako treba, bili smo opterećeni zbog svih prethodnih dešavanja koji su bili, šta smo preživeli posle izgubljene utakmice sa Partizanom. Igrači su jedva čekali Ligu šampiona, da skinemo okove", rekao je Milojević na konferenciji za novinare posle utakmice.

Zvezda je u utorak uveče na svom stadionu posle preokreta sa 3:1 pobedila Olimpijakos u drugom kolu Grupe B Lige šampiona.

"Ne znam koliko ljudi mogu da shvate koliko su to teške utakmice za nas. Igramo od prvog kola kvalifikacija. Setimo se Kopenhagena, 120 minuta, igrač manje... Jeste ovo Srbija, ovde se sve zaboravlja, bla, bla... Neviđen pritisak se desio posle poraza od Partizana. Odjednom neka tragedija i tako dalje. Toliko omalovažavanja posle svega što smo uradili. To nije normalno. Veliki je pritisak. Ovo bih rekao i da smo izgubili od Olimpijakosa. To je bila jedna utakmica, izgubili smo je. Ljudi, ušli smo u Ligu šampiona. Priča se mezimica, ljubimica... Neću da ulazim u to da li je namerno ili ne, ali je nepravedno. Molim se za sve te zlonamerne ljude, upalim sveću za njih, da su živi i zdravi. Igraćemo za nas, to sam rekao igračima na poluvremenu. Zvezda je toliko donela srpskom fudbalu", kazao je Milojević.

"Ne treba niko da nas hvali. Samo pitam da li ste svesni šta smo uradili i s kojim ekipama igramo? Igramo sa Bajernom, primamo golove. Šta treba da rade Totenhem i Poketino? Sa milijardama... Vladan Milojević može da ode sutra. Ovde sam došao da pomognem Crvenoj zvezdi. Ja sam vojnik, otići ću jednog dana kao što će svi da odu. Ali, napravljena je veštačka fora kako smo mi ništa, kako ne znamo ništa, kako trošimo pare. To je opteretilo igrače i rekao sam im da ne smeju tako da se ponašaju, da moramo da igramo za svoj klub. Toliko cinizma, ljubomore, zlobe. Ljudi, pa gde će vam duša?", dodao je trener Zvezde posle utakmice sa Olimpijakosom.

Milojević je naveo da su ključni detalji utakmice sa Olimpijakosom crveni karton protivničkog igrača i promašena šansa grčkog kluba kod rezultata 1:1.

Nije želeo da uporedi pobedu nad Olimpijakosom sa onom protiv Liverpula prošle sezone.

"Svaka pobeda u Ligi šampiona je za nas velika stvar. Neverovatno je koliko ovi momci rade da bi došli do Lige šampiona. Videli smo kakve smo ekipe izbacili, kakve su bile utakmice protiv Kopenhagena, Jang Bojsa... Sada opet imamo veoma teške protivnike. Sama pobeda je nešto neverovatno. Ova generacija želi da vrati Crvenu zvezdu na neke staze i polako da je dižemo tamo gde ona zaslužuje da bude", rekao je trener Crvene zvezde.

Za atmosferu na stadionu je rekao "jedno veliko bravo".

"Odrastao sam u Grčkoj i znam kolika je ljubav navijača Olimpijakosa prema Zvezdi i obrnuto", rekao je Milojević i poželeo Olimpijakosu da ostvari sve ciljeve ove sezone.

Zvezda će u narednom kolu Lige šampiona igrati protiv Totenhema u Londonu 22. oktobra.

