MILOJEVIĆ UMESTO O POBEDI GOVORIO O OSTAVCI: Trener Crvene zvezde otvorio dušu! Evo njegovog EMOTIVNOG obraćanja posle trijumfa nad Olimpijakosom

Naprotiv.

Milojević je u razgovoru za TV Arena sport, neposredno po završetku meča na "Marakani", otvorio dušu.

Trener Zvezde je emotivno govorio ne samo o večerašnjem uspehu, već i o svemu što je prethodilo duelu sa Olimpijakosom.

"Ja nisam veliki trener. Ja sam samo čovek koji se trudi da radi što bolje svoj posao. Istorija je dalekovida i videćemo šta je i kako ko radio. Posle Partizana se stvorila atmosfera koja nam je teško pala. Mene su smenjivali pojedini, nemaju potrebe za tim, ja ću sam da odem kad bude trebalo. Ja sam vojnik Crvene zvezde. Rekao sam momcima da izađu i da odigraju za nas. Stvarno je posle Partizana stvoren enormni pritisak. Imam jako dobru družinu, svi volimo Crvenu zvezdu. Kad budu tražili da odem ja ću otići", rekao je Milojević i dodao:

"Živim za ovakve trenutke. Danas mi ceo dan zvoni telefon porukama iz Grčke u kojima mi pišu da ću biti smenjen ako danas ne pobedimo. Eto da kažem da sam se spasao".

"Ja samo čekam sledeći trening, ako ga dočekam, sa svojim momcima. Veliki pritisak je bio, ne znam iz kog razloga. Trebalo nam je nešto ovako. Bili smo bombardovani pre utakmice, ali nije ni bitno. Čestitam celoj zvezdaškoj javnosti. Osećali smo atmosferu. Videli ste da je na terenu prštalo sve. Dali smo sve od sebe".

Zvezda je sada druga na tabeli Grupe B.

"Ne razmišljam o tome što smo drugi. Razmišljam o trenucima zadovoljstva i razmišljam samo o narednom treningu i narednoj utakmici. Dokle ćemo da stignemo, to ćemo videti. Samo Bog to zna. Ja sam ovde dok mi se ne kaže drugačije, nemam nikakav problem. Dokle budem biću. Srbija je ovo, ja sve to razumem", zaključio je Vladan Milojević.

(Kurir.rs/Kurir sport, Foto: Starsport)

Kurir