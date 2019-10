SENZACIJA NA OLD TRAFORDU: Grofov napadač i najbolji strelac ruske lige ide u Mančester junajted!

Miodrag Božović Grof pokazao se kao specijalista za napadače. U fudbalski život vratio je u Crvenoj zvezdi Portugalca Uga Vijeiru, osetio je Milana Pavkova i doveo ga iz Radničkog u Crvenu zvezdu, a naposletku velikoj zvezdi ruskog fudbala Artjoma Dzjubu vratio karijeru u Arsenalu iz Tule omogućivši mu igranje u reprezentaciji na SP 2018.

Sada je Grof opet u žiži, jer napadač njegovih Krila Sovjetov Aleksandar Soboljev ima ponudu Mančester junajteda.

foto: http://www.kc-camapa.ru



Tragom pisanja engleskih medija da je velikan sa Old Traforda ozbiljno zagrizao za visokog Rusa, Kurir je stupio u kontakt sa Miodragom Božovićem:



- Ne znam šta se dešava i ja sam video šta Englezi pišu. Tako su mi preneli iz kluba. Soboljev je atipičan napadač za svoju visinu. Ima 195 centimetara, šutira sa obe noge i ima sjajnu koordinaciju pokreta. Plus, mlad je, ima samo 22 godine, što je Englezima svakako zanimljivo.



Miodrag Božović opisuje kako je Aleksandar Soboljev za samo šest meseci od izgubljenog talenta ruskog fudbala postao napadač za kojeg se interesuje veliki Mančester junajted.



- Zatekao sam ga prošle godine i toplo mu preporučio da ode na pozajmicu u Jenisej kako bi igrao. Poslušao me je i vratio se ovog leta. Bio je to drugi čovek, počeo je da radi, vredno trenira i to se odmah videlo. Deli prvo mesto na listi strelaca prvenstva Rusije, dao je 10 golova - objasnio je Miodrag Božović.

Reč direktora

Fetisov: Božović je visokokvalifikovani trener Nekadašnji trener Crvene zvezde Miodrag Božović uživa veliko poverenje uprave kluba. Krila Sovjetov su na desetoj poziciji, a predsednik borda direktora Aleksandar Fetisov o Grofu kaže:

- Imamo visokokvalifikovanog trenera, koji u potpunosti kontroliše svlačionicu i izuzetan je autoritet svim igračima. Do ovog momenta ispunio je apsolutno sve zahteve i zadatke. Bord je jednoglasno za to da Božović zaslužuje apsolutnu podršku.

Božovićevi napadači Ugo Vijeira

Godine: 31

Visina: 178 cm

Saradnja sa Grofom: 2015/2017

Sadašnji klub: Sivaspor

Vrednost: 1.000.000 evra Milan Pavkov

Godine: 25

Visina: 193 cm

Saradnja sa Grofom: 2016/2017

Sadašnji klub: Crvena zvezda

Vrednost: 4.000.000 evra Artjom Dzjuba

Godine: 31

Visina: 197 cm

Saradnja sa Grofom: 2017/2018

Sadašnji klub: Zenit

Vrednost: 16.000.000 evra Aleksandar Soboljev

Godine: 22

Visina: 195 cm

Saradnja sa Grofom: 2018/2019

Sadašnji klub: Krila Sovjetov

Vrednost: 2.000.000 evra

