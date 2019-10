SRBIJA DANAS NASTAVLJA KVALIFIKACIJE: Orlovi, pobedite kao da je baraž!

Dobro poznati protivnik očekuje večeras srpske fudbalere u Litvaniji. Tumbakovićevi momci od 20.45 časova u Vilnjusu igraju 8. kolo grupe B kvalifikacija za Euro 2020.

Svesni su naši reprezentativci da će meč protiv Litvanaca biti jedna vrsta pripreme i uigravanja za baraž, pošto su šanse da se direktno kroz kvalifikacije plasiraju na EP svedene na minimum.

- Očekuje nas dobro poznati protivnik, s njima smo igrali u Ligi nacija. Svakako ćemo ići na pobedu kako bismo se pripremili za baraž u martu. Imamo još neke matematičke šanse, ali realno je da razmišljamo o baražu, da pravimo plan i taktiku za mart - rekao je Rajković i dodao:

- Dobra je atmosfera, svi se dobro slažemo i do marta ćemo napraviti da to bude savršeno. Iz dana u dan sve je bolji rad s novim selektorom, još se uigravamo. Nadam se da ću ja braniti u Vilnjusu. Biće teško jer se igra na veštačkoj podlozi. Nadam se da ćemo biti spremni, daćemo maksimum da dobijemo utakmicu. Imamo kvalitet da odemo na Evropsko prvenstvo, to zaslužujemo - rekao je Rajković.

Štoper Stefan Mitrović istakao je da se ekipa polako prilagođava novom selektoru Ljubiši Tumbakoviću.

- Polako shvatamo njegove zahteve, tek je drugo okupljanje. Možda igra protiv Paragvaja nije bila kao što se očekivalo i mi smo očekivali bolju igru. Matematički smo još u igri za plasman, ali treba biti realan i spremati se za baraž. U Portugalu smo propustili šansu, baraž je velika šansa za nas i treba da se usredsredimo na to - rekao je Mitrović.

Izabranici Ljubiše Tumbakovića su u junu već protiv Litvanije u Beogradu slavili sa 4:1.

Četvrti put za dve godine SRBIJA - LITVANIJA 1:0, 4:1, 4:1... Srpski reprezentativci u poslednje dve godine igrali su tri puta protiv Litvanije i u isto toliko mečeva su ostvarili pobede. Najpre u Ligi nacija u septembru prošle godine, kad je u Vilnjusu bilo 1:0 za naše momke, dva meseca kasnije Srbija je takođe pobedila sa ubedljivih 4:1 u Beogradu, a istim rezultatom slavili su i u kvalifikacijama za Euro u junu ove godine, takođe na domaćem terenu.

