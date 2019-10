NOVA AFERA! Partizan traži ukidanje naknade: Vuletić prozvao FSS za "reket"

Vuletić je preko Tvitera upozorio FSS uporedivši obaveznu naknadu sa "reketom":

- Hej, FSS, da li je istina da čl. 72. Pravilnika o registraciji, statusu i transferu igrača, kojim protivpravno reketirate klubove, uzimanjem 3% od ukupnog iznosa naknade za transfer igrača, kršite čl. 18ter, st.1. FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players - upitao je Vuletić i još jednom naglasio:

- Neovlašćenim učešćem kao treća strana u transferu igrača (čl. 14. preambule FIFA Pravilnika) zahtevate od svih klubova da vam plate svojevrsni reket od 3% (ranije 2%) i to na osnovu protivpravnog i neetičkog čl. 72. vašeg Pravilnika koji je doneo Odbor za hitna pitanja FSS.

