DIŽEMO GLAVU I IDEMO DALJE: Ovako je Vladan Milojević govorio posle ubedljivog poraza od Totenhema

"Sve u svemu, treba da dignemo glavu, idemo dalje, tek smo na polovini. Ima još mnogo bodova u igri. Poraz boli, kao i svaki, ali opet, treba iz ovog poraza mnogo toga da se nauči, a to možemo protiv ovakvih ekipa. Igračima nije lako, ali mi smo profesionalci i treba što pre da prebolimo", rekao je Milojević na konferenciji za novinare posle utakmice u Londonu.

Zvezda je ubedljivo sa 5:0 izgubila od Totenhema u trećem kolu Grupe B Lige šampiona.

"Nije lako igrati protiv Totenhnema. Ono što me raduje je to da smo imali 13-14 udaraca na gol. Mnogo golova koje smo primili ne bi trebalo na ovom nivou. To bi u budućnosti trebalo da svedemo na minimum. Mnogo vremena smo proveli u nekom pritisku. Totenhem je jak u tranziciji, fizički su brzi, moćni... To su sve vrhunski igrači, svaku grešku su uspevali da kazne", kazao je Milojević.

On je naveo da bi iskusniji igrači Zvezde trebalo da preuzimaju veću oddgovornost.

"Treba na ovakvim utakmicama da imamo mnogo više samopouzdanja i iskusniji treba da preuzimaju veću odgovornost. Imali smo tu Vulića i Petrovića u ekipi, to je budućnost. Gledaću da im dajem šansu u sledećim utakmicama. Da preuzmemo mnogo više odgovornost", naveo je Milojević.

Dodao je da ne zamera Marku Marinu zbog greške kod trećeg primljenog gola.

"Marin se zadesio kod svih tih mogućih rotacija. Nije svojstveno da tako pogreši, ali dešava se to u fudbalu. Nema nikakve zamerke. Na ovakvom nivou ne smemo da pravimo takve greške, ali to je sport, dešava se. Nadam se da ćemo iz svega ovoga izvući pouke. Ako ne da ispravimo sve greške, onda bar da ih svedemo na minimum", rekao je Milojević.

Zvezda će narednu utakmicu igrati 6. novembra u Beogradu, takodje protiv Totenhema.

"Sada očekujemo punu Marakanu. Činjenica je da imamo mnogo više samopouzdanja pred našim navijačima", rekao je Milojević.

Zahvalio je brojnim navijačima Zvezde koji su bili na stadionu Totenhema i pružili podršku ekipi uprkos zabrani UEFA.

"Nisam iznenađen što je mnogo ljudi došlo. Zvezda je jedan od najvećih klubova, po meni najveći na Balkanu. Ima mnogo naših ljudi i koji ovde žive. Za njih mnogo znači Zvezda kao klub. To je ljubav koja ne može rečima da se opiše. Nije bilo organizovano, ali kao prošle godine u Liverpulu... Čuli smo ih, hvala im na velikoj podršci", istakao je trener Crvene zvezde.

