RADNIČKI U ČETVRTFINALU KUPA: Pantelić i Đilas srušili Bačku

Strelci za Nišlije bili su Dušan Pantelić u 74. minutu i Vladimir Đilas u 77.

Trener Radničkog Milorad Kosanović bio je zadovoljan nakon meča.

-Ja sam u najavi rekao da je Bačka mnogo bolji tim nego što to pokazuje tabela Prve lige Srbije. Težak meč smo odigrali, ali smo zasluženo pobedili. Igralo se po velikoj vrućini, kao da je avgust i to se osetilo. Imali smo u prvom poluvremenu dosta šansi da ranije rešimo utakmicu, nismo ih iskoristili, a oni su se dobro i organizovano branili. Raduje me naš pristup u nastavku. Nismo paničili, kvalitetno smo osvajali prostor i golovi koje smo dali bili su neminovnost. Idemo dalje, Kup ćemo sada da arhiviramo, čeka nas gostovanje Radu u Superligi i daćemo sve od sebe da i posle tog meča nastavimo pobednički niz - rekao je iskusni strateg.

Kurir sport

Kurir