UZ CECU I CEO FK AEK PROSLAVIO 30. ROĐENDAN, A PAR DANA KASNIJE OTKRIO NEŠTO NEVEROVATNO: Ni afera sa Karleušom, ni GOLE slike na društvenim mrežama, OVO je ono što tišti Ognjena Vranješa već GODINU DANA! Mali od skandala OTVORIO DUŠU

Posle godinu dana ćutanja Vranješ je konačno otkrio šta ga najviše boli i pogađa, ni skandal sa Karleušom, ni skandal sa golim slikama već otkaz u reprezentaciji BIH.

- Žao mi je što su me se onako olako odrekli, boli me to... Selektor Robert Prosinečki samo mi je poslao poruku u kojoj je napisao da zbog ogromnog pritiska javnosti više ne može da računa na mene. Ništa više. A sam selektor najbolje zna kakav smo odnos imali kada je nasledio Mehmeda Baždarevića. Pitajte ga to. Prošle nedelje kada je reprezentacija igrala u Atini, nismo se ni pozdravili - rekao je Vranješ za "Dnevni Avaz".

Navijači veruju da on može da pomogne.

- Svi pričaju lepo o meni, ali precrtan sam na najgori mogući način - zaključio je defanzivac.

1 / 15 Foto: Privatna Arhiva

Vranješ je nedavno slavio rođendan na kojem je pevala Svetlana Ražnatović, a u centru pažnje našao se zbog afere sa Jelenom Karleušom. Kasnije je i precrtan iz reprezentacije, a selektor Robert Prosinečki često imao i surove komentare na račun svog fudbalera.

Deluje da je Vranješa afera sa Karleušom koštala reprezentativne karijere, ali ''mali od skanala'' je to očigledno uspeo da okrene ponovo u svoju korist i sebi vrati popularnost koja je u regionu drastično opala u poslednje vreme nakon skanadala sa Jelenom Karleušom.

Kurir sport / Dnevni avaz

Kurir