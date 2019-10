KVALIFIKACIJE ZA SP: Fenomenalna Srbija 3 od 3, pala je i Francuska! Odlučujući gol postigao golman Orlova!

Izabranici selektora Gorana Ivančića sa prvog mesta odlaze u narednu fazu (kraj januara, početak februara) kvalifikacija gde će nastaviti put ka plasmanu na Prvenstvo sveta koje se održava u septembru 2020. godine u Litvaniji.

STRELCI: 1:0 Lazarević 4’24, 2:0 Rakić 9’59, 3:0 Tomić 22’07, 3:1 Sumare 22’36, 4:1 Rakić 23’31(p), 4:2 Kebe 23’51,4:3 Ramirez 33’56, 4:4 Ramirez 34’50, 5:4 Momčilović 39’52. Dvorana u Parizu. Žuti kartoni: Vesić, Aleksić. Crveni karton: Vesić (Srbija).

SRBIJA: Momčilović, Rakić, Tomić, Pršić, Vesić. Vulić, Aleksić, Petrov, Mutavdžić, Ramić, Lazarević, Vukadinović, Simić, Radovanović.

FRANCUSKA: Harun, Ramirez, N’Gala, Ale, Mohadin. Dirot, Belhaj, Kebe, Ba, Lutin, A.Mohamed, De, Bendali, Sumare.

A sve ono što futsal magija može da podari navijačima viđeno je u duelu dve fantastične selekcije, Srbije i Francuske. Orlovi su dominirali tokom većeg dela susreta, u jednom trenutku vodili 4:1 i činilo se da domaćin ne može da se vrati u igru. Sa dva gola Ramireza Francuska je ipak stigla do izjednačenja, a onda kada su se brojale sekunde do kraja utakmice, u junaka meča izrastao je fenomenalni golman Nemanja Momčilović. I to ne samo odličnim odbranama nego – golom odluke koji je šokirao domaću selekciju. Nešto što se, istina, viđa u futsalu, ali ne tako često, pogotovo ne u duelima jakih rivala. Iskoristio je Momčilović trenutak nepažnje u redovima Francuza i golom koji se ne zaboravlja doneo ogromnu radost našoj selekciji.

Žreb za naredni krug kvalifikacija biće održan 7. novembra u Nionu.

Kurir sport

Kurir