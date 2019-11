KLOP BESAN! Nemac podigao buru u evropskom fudbalu: Počnite da mislite na igrače, a ne na svoje novčanike!

- Liverpul će u decembru odigrati deset utakmica, mnogo njegovih igrača imaće obaveze u nacionalnim selekcijama - jednostavno, ritam mečeva je takav da je neizdrživ - kazao je Klop.



Nakon što je juče najavio da njegov tim neće igrati meč četvrtfinala Liga kupa Engleske, ukoliko ne dobije termin koji mu odgovara, Jirgen Klop, trener Liverpula, danas je žestoko napao Uefu, Fifu i nacionalne lige.



"Ako igrate u velikim takmičenjima, imate samo dve sedmice slobodno u toku godine. Dve sedmice u ovako fizički zahtevnom poslu, sa ogromnim psihološkim pritiskom - to je premalo", rekao je on.

"Jasno je da rešenje može da se nađe, ako jednog dana ili više dana zasednu Fifa, Uefa i nacionalne lige, počnu da razgovaraju o igračima, a prestanu da misle na svoje novčanike. Stalno se potencira da fudbaleri zarađuju dobro. To je tačno, ali ih to ne čini fizički jačim i psihički spremnijim. Mi igramo i igraćemo sve utakmice punom snagom, ali neko mora da se zamisli i da se upita - pa koliko je to utakmica", kazao je Nemac.

Kurir sport

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir