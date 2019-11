TRENER DINAMA VAN SEBE POSLE HORORA NA MAKSIMIRU Bjelica GRMEO u studiju: Cirkus! VAR je cirkus! (FOTO)

Šahtjor je na gostovanju u Zagrebu poveo protiv Dinama u 13. minutu preko Alana Patrika.

Dinamo je ipak uspeo da preokrene i dodje na korak od pobede golovima Bruna Petkovića u 23, Luke Ivanušeca u 83. i Arijana Ademija u 89. minutu.

Kada je delovalo da će meč iti završen trijumfom Zagrepčana, Šahtjor je s dva gola u sudijskoj nadoknadi vremena došao do izjednačenja.

Prvo je Žunior Moraeš u 93. minutu pogodio za 2:3, da bi izjednačenje u sedmom minutu sudijske nadoknade vremena Tete iz jedanaesterca doneo bod Šahtjoru.

foto: EPA/ANTONIO BAT

Trener Dinama Nenad Bjelica bio je van sebe posle meča, emocije nije mogao da sakrije ni u direktnom prenosu u terenskom studiju HTV-a:

- Ako ne žele da gledaju to, šta će nam taj VAR?! Ja uvek govorim da je VAR obično s****! Ubija emocije, ubija igru. To je cirkus. Pogledajte koliki je cirkus u Engleskoj. U Italiji je tek najveći cirkus! I dalje se tumačenje spornih situacija svodi na interpretaciju. Čemu onda to? Ukinite onda VAR! Ja sam apsolutno protiv VAR-a, on ubija emocije, ubija fudbal - grmeo je Bjelica.

- Zašto imamo VAR? Kada u ovoj situaciji sudija prvo svira za faul na Tajsonu, a onda vraća na nešto drugo, ali na ono što nije bilo, a to je prekršaj Đire. Da se razumemo, prekršaj Teofileaa na Tajsonu je bio i to je bio čisti penal, ali stvar je u tome da je sudija gledajući snimak to okrenuo i dao penal za drugu situaciju, u tome je stvar! VAR je cirkus i nešto skandalozno! Rekao sam to kada sam radio u Poljskoj, evo i sada ću u Hrvatskoj i u Ligi šampiona - nastavio je u istom ritmu Bjelica.

Nije se Bjelica dao smiriti ni nešto kasnije na konferenciji za medije, gde je bes iskalio i na ženi koja je prevodila nejgove reči. Ona, naime, nije razumela jedno pitanje novinara, pa je tražila da se ponovi, a Bjelica je vrlo nervozno i njoj odbrusio.

- Ma nije uopšte bitno, gospođo! Cirkus, VAR je cirkus. Prevedite im to! Odbrusio je Dinamov trener nervozno vitlajući rukama.

