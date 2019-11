NEBO SE ZATVORILO: Zvezda više nije onaj klub otkad su je uzeli navijači!

Nebo se zatvorilo, glasio je naslov u Kuriru posle debakla Zvezde od Bajerna - 0:6. A dan kasnije oglasio se i Milojko Pantić, čuveni komentator RTS, koji je lansirao ono čuveno „Nebo se otvorilo“ nakon što je Zvezda 1991. u antologijskom meču na Marakani eliminisala Bajern sa 2:2.

- Nebo se zatvorilo negde devedesetih, kada su Crvenu zvezdu uzeli navijači i nigde nemate to da navijači vode klub. U čoveku je usađen sentiment i neka nostalgija za prošlim vremenima, uvek bih voleo da Zvezdi pobedi, ali to nije više to. To nije taj klub. I Zvezda i Partizan su propali velikani i posle pada komunizma trebalo je da bude tranzicije u fudbalu, da se prilagode oni novom sistemu, kapitalističkom. Rade šta hoće, kupuju, prodaju igrače, nema priče o ozbiljnom rezultatu i uspehu - rekao je za portal Telegraf.rs Milojko Pantić.

