DIREKTOR PARTIZANA MILOŠ VAZURA O HOROR ISPADANJU IZ LIGE EVROPE: Izgubili smo 5 miliona €, ali smo ipak ponosni!

Osećanje da su bili blizu evropskog proleća, a da su naivno bacili u nepovrat veliku priliku, nastaviće da proganja sve u Partizanu dok su živi, ali nisu samo emocije stradale u 93. minutu zbog drugog gola Holanđana. - Izgubili smo pet miliona evra jer nas neće biti u prolećnoj fazi Lige Evrope - jasan je generalni direktor crno-belih Miloš Vazura i dodao:

Neće biti lakše

- Ipak, daleko od toga da smo nezadovoljni. Odigrali smo nekoliko vrhunskih utakmica, protiv Malatije, Moldea, Mančestera, Astane, obe sa AZ, u kojima se jedna od najboljih holandskih ekipa uopšte nije pitala.

Ni iz igračkog ugla nije ništa jednostavnije podneti situaciju. Jedan od najboljih u Hagu Bojan Ostojić kaže: - Samo da počne sledeći meč, to je jedino što sad mogu da poželim. Da li će biti lakše? Nema „lakše“ posle ovakve utakmice, jer ćemo o tome razmišljati dok smo živi. Ipak, obaveze će nas naterati da nam Hag bude manje na umu.

A imali smo sve

Iskusni štoper ni sebi ne može da objasni pad u poslednjih deset minuta. - Bilo je sve u našim rukama i onda se odjednom sve to srušilo. To je fudbal. Kad smo im dolazili na teren, i do nas je dolazila priča kako ćemo primiti tri-četiri komada, kako im je gol-razlika 24:0, da su pobedili u gostima PSV sa 4:0... Ispalo je sve drugačije. Oni su bili uplašeni, a mi smo mogli samo da udarimo pečat na sigurnu pobedu. Nismo uspeli, idemo dalje - zaključio je Bojan Ostojić.

Slab koeficijent srpskih klubova Srbija ostaje bez Lige Evrope Crvena zvezda i Partizan nisu uspeli u nemogućoj misiji ove sezone da Srbiji omoguće jači koeficijent za naredne godine. Našoj zemlji bilo je potrebno da se nađe na 15. mestu UEFA rang-liste kako bi srpski klubovi u sezoni 2021/22, kada dolazi do restrukturiranja takmičenja, našli u poziciji da igraju kvalitetna takmičenja. Posle ispadanja Partizana iz Lige Evrope Srbija treba da se nada čudu, odnosno da Crvena zvezda pobedi Olimpijakos, izbori plasman u Ligu Evrope, a onda i da stigne do polufinala i finala. Na kraju, Srbija će u toj sezoni 2021/22. morati da se zadovolji s jednim predstavnikom u kvalifikacijama za Ligu šampiona, odnosno tri predstavnika u Ligi konferencija, a predstavnika u Ligi Evrope nećemo imati, sem u slučaju ispadanja predstavnika iz kvalifikacija za Ligu šampiona.

